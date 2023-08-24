台南家商校園防災演練　南門分隊提升師生防火防災意識

▲台南市消防局第七大隊南門分隊，於24日上午10時協同辦理「台南家商校園防災演練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為配合轄區內學校實施校園災防演練，台南市消防局第七大隊南門分隊，於24日上午10時協同辦理「台南家商校園防災演練」，台南市各級學校、教育局、消防局、警察局及相關單位，期望藉由該演練，讓全市師生了解在校園中遇到各種災害的應變及危機處理相關知識，以保障學校及宿舍處所消防安全。

另配合學校相關演練，南門分隊出動救護車及消防車輛，前往演練，配合學校各類情境狀況，此次情境演練分別有（1、人為災害；2、地震避難掩護；3、人員救護；4、化學災害爆炸起火；5、人命搶救及緩降機操作），並指導校方各類災害應變及相關處置，利用現場地形地物，將正確的防火防災觀念帶給現場與會人士。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防局不斷透過各種平台或時機來進行防火宣導，目的是要提升市民及校園師生的防火防災意識，進而降低災害發生的風險，同時消防局也秉持著市長黃偉哲的施政理念，期望藉由辦理本次防火防災課程，能使校方及學生一同參與，藉由防火防災觀念向下扎根，創造更有防災韌性的都市。

第七大隊呼籲市民朋友相關救護宣導、防範一氧化碳、清明節掃墓、爆竹煙火、液化石油氣、防颱及防震準備、建構居家防火觀念、田野禁止引火、菸蒂不遺留、住宅火災警報器的安裝，讓我們的生活環境更加安全宜居。