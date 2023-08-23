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前瞻計畫強化南市道路品質　黃偉哲：積極加強人行道的覆蓋率

▲行人通行空間建置及優化近來受到各界高度重視，台南市工務局指出，目前已投入經費46.12億元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲行人通行空間建置及優化近來受到各界高度重視，台南市工務局指出，目前已投入經費46.12億元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

行人通行空間建置及優化近來受到各界高度重視，台南市工務局23日於市政會議專案報告指出，目前已投入經費46.12億元，市長黃偉哲指出，人行道覆蓋率是目前市府積極加強的目標，對於新闢道路或新設重劃區，都必須事先做好規劃。另外，完成後的人行道維護工作也相當重要，因此在材質的挑選需要特別用心。

▲行人通行空間建置及優化近來受到各界高度重視，台南市工務局指出，目前已投入經費46.12億元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲進一步表示，這幾年建設的工區很多，道路挖掘的工程也很多，原有的人行道不管是材料堆置或是暫時挖掉，往往會造成行人的不便，所以臨時人行通道的設置變得很重要，黃偉哲要求區公所及施工單位要多加注意，避免因為公共工程的施作，影響到市民行的安全。

▲行人通行空間建置及優化近來受到各界高度重視，台南市工務局指出，目前已投入經費46.12億元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工務局表示，2019年至2022年人行道新闢41.633 公里，2023年至2024年底預計完成8,658公尺。工務局進一步指出，台南市爭取前瞻計畫「提升道路品質計畫」核定共182件，其中內政部營建署（非公路系統之道路）核定145件，經費30.36億元；交通部公路總局（公路系統之道路）核定37件，經費15.76億元，合計總經費46.12億元，預計強化人行道長度70公里、通學步道35校、AC長度326公里。

▲行人通行空間建置及優化近來受到各界高度重視，台南市工務局指出，目前已投入經費46.12億元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「提升道路品質計畫」以人行道及路面工程為主，包含打造無障礙通行空間，強化路口安全，管線整合下地，增加植栽綠覆率，增設行人庇護島，擴大街角人行空間，規劃左轉車道，道路配置重新規劃，交通事故分析等9大面向。值得一提的是，針對校園周邊人行道、路口強化，是2023年開始的全新補助計畫，目前已獲中央核定17所學校通學步道，總核定經費約2.23億元，各案補助經費均已獲議會同意墊付，正在執行中。為解決人行道上管線設施物影響通行空間問題，工務局已盤點192處影響通行的管線設施物，至2023年已完成22件，2024年底前預計完成67件。

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