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台南永續績效六都第一　 黃偉哲：2021溫室氣體排放減量14％

▲台南市政府參加「2023亞太暨台灣永續行動獎」獲獎10項，排名六都第一，環保局考核獲獎11項，全國最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府參加「2023亞太暨台灣永續行動獎」獲獎10項，排名六都第一，環保局考核獲獎11項，全國最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府參加「2023亞太暨台灣永續行動獎」獲獎10項，排名六都第一，台南市環保局在2022年全國環保績效考核榮獲9項特優、2項優等共11個獎項，是全國最多特優獎項的縣市，台南市長黃偉哲23日在市政會議肯定市府團隊的努力，也期許未來更加努力。

黃偉哲認為，從過去的中央考核成果證明，台南市環保績效相比全國各縣市可說有目共睹。在邁向淨零城市的路上，台南市以聯合國SDGs永續發展目標，積極推動各面向永續政策，並將城市治理策略連結國際，比較2021年溫室氣體排放量，已較2010年減量14％，政策推動實績成效看的到。

▲台南市政府參加「2023亞太暨台灣永續行動獎」獲獎10項，排名六都第一，環保局考核獲獎11項，全國最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

23日市政會議，都發局、環保局、消防局、交通局、水利局、教育局、地政局、經濟發展局、工務局等局處首長，轉呈由台灣永續能源研究基金會辦理「2023亞太暨臺灣永續行動獎」的10項獎座，其中包括1項Excellent City、金獎3項、銀獎2項、銅獎4項，總獎數較去年多7項，排名六都第一。

環保局並接續轉呈改制為環境部（環保署22日改制），辦理「2022年度直轄市及縣（市）政府環境保護績效考核績優機關」特優獎，及包括環境影響評估與環境教育考核、垃圾處理及環境管理考核、推動因應氣候變遷行動考核、淨零綠生活考核、空品維護與噪音管制績效考核、資源循環考核、環境測定及綜合業務考核、毒物及化學物質管理考核等9項特優獎，以及水質保護及土壤整治考核、源頭減量及資源回收考核等2項優等獎。

▲台南市政府參加「2023亞太暨台灣永續行動獎」獲獎10項，排名六都第一，環保局考核獲獎11項，全國最多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

貫徹中央「2050淨零路徑」的推動為例，台南市之前發布「2050淨零排放路徑」，透過能源轉型、低碳綠色運輸、住商能效提升、循環經濟綠色生活四大面向落實低碳作為，2021年溫室氣體排放量已較2010年減量14％。

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