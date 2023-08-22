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考上高中「就去日本環球」！母被裁員反悔　兒嫌丟臉：剩我沒出國

▲▼大阪環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲大阪環球影城。示意圖，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親當初和孩子約定，考上高中就去日本環球影城玩，不料她被公司裁員，出國玩一事只能作罷；然而，孩子卻無法接受，氣得發文抱怨，明明有存款跟股票，根本就是藉口。討拍文一出，反遭大票網友撻伐，洗版吐槽「這孩子已經爛了，滿18就可以趕出去」、「不懂感恩，有夠丟臉」。

網友在匿名公社氣憤表示，「當初說好考上高中就帶我去日本環球影城，後來我媽被裁員，就說去不了了，我覺得這根本就是藉口，不是有存款跟股票，抓著不賣硬要我退讓，我不想翻臉也退而求其次，要他們最少帶我去香港玩，他們也只說再看看，眼看暑假都快過完了，同學們都去國外玩回來，只剩我沒出國。」

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▲▼男學生,男老師,教室,考試。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

他接著埋怨，「怕被笑我只能關在家裡，國中的朋友也問我環球好玩嗎？我都不好意思跟她說沒辦法去了，真的很丟臉，如果沒能力幹嘛先給我承諾，如果沒能力幹嘛生我下來，我又沒答應你們要被生出來，說話不算話真的超X的！」

對此，網友們不以為然，紛紛回應「那你當初幹嘛游這麼快」、「看到這種就覺得噁心」、「建議你休學去打工上班！你讀書也是浪費你爸媽的資源」、「這種不會想的小孩讓他自己賺學費去唸書，養他無用」、「真的，你媽現在應該很後悔把你生下來」、「又是一個沒救的屁孩」。

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考上高中「就去日本環球」！母被裁員反悔　兒嫌丟臉：剩我沒出國

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