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台南庇護工場中秋禮開賣　黃偉哲：購買比直接捐錢更有意義

▲台南市政府24日於新營民治市政中心舉辦庇護工場中秋禮品行銷記者會，市長黃偉哲表示，購買社福團體製作的中秋產品，比直接捐錢更有意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府24日於新營民治市政中心舉辦庇護工場中秋禮品行銷記者會，市長黃偉哲表示，購買社福團體製作的中秋產品，比直接捐錢更有意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府24日於新營民治市政中心舉辦庇護工場中秋禮品行銷記者會，市長黃偉哲表示，購買社福團體製作的中秋產品，比直接捐錢更有意義，不但能享用到優質產品，更實質肯定庇護工場員工的努力，黃偉哲也逐一走逛各家示範攤位，試吃月餅後立刻自掏腰包購買。

▲台南市政府24日於新營民治市政中心舉辦庇護工場中秋禮品行銷記者會，市長黃偉哲表示，購買社福團體製作的中秋產品，比直接捐錢更有意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲說，月餅的中央是一個錢幣的圖像，不僅祝福大家財源滾滾，也代表著希望消費者掏錢出來購買，以實際行動表達對社福團體的支持。市議員蔡育輝、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟、五大總工會代表皆到場響應。

▲台南市政府24日於新營民治市政中心舉辦庇護工場中秋禮品行銷記者會，市長黃偉哲表示，購買社福團體製作的中秋產品，比直接捐錢更有意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基指出，台南市目前共有6家庇護工場，每一家推出的中秋伴手禮各有特色，包括全台唯一以製作鮮凍食品為主的喜憨兒台南庇護工場，推出擁有錦霞樓獨家配方的蒜香安心豬里肌肉，搭配二款咖哩風味的去骨雞腿及戰斧豬排、歡聚烤肉組合，讓中秋佳節烤肉香味瀰漫著濃厚的台南味；堅持用健康食材製作產品的展翼烘焙坊，則推出迎秋饗月禮盒，使用法國頂級奶油及台南產地生產的新鮮雞蛋、低糖烏豆沙內餡等讓月餅蛋奶香風味濃醇誘人。

▲台南市政府24日於新營民治市政中心舉辦庇護工場中秋禮品行銷記者會，市長黃偉哲表示，購買社福團體製作的中秋產品，比直接捐錢更有意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蓮心園庇護農藝工場，2023年推出紫蘇梅蛋捲禮盒、日曬米紫蘇梅禮盒以及溫心紫蘇梅禮盒，送禮自用兩相宜；吉茂庇護工場提供環保隨行杯，環保帶著走，隨行取用又可貼上客製化貼紙；創義庇護工場則提供精美客製化產品服務，可協助設計圖面，或顧客提供專屬，獨一無二的圖案傳心意；位於麻豆區的菩提澄園庇護工場，強調以蔬食結善緣為主的庇護工場，有火鍋、簡餐、還有手工饅頭、包子，今年推出口感酥脆不膩，無添加人工色素，非油炸，無香料，無防腐劑，純素食的轉好運燕麥好運棒、迎金磚燕麥黃金酥，包裝採獨家存錢筒設計，象徵把好運存起來。

▲台南市政府24日於新營民治市政中心舉辦庇護工場中秋禮品行銷記者會，市長黃偉哲表示，購買社福團體製作的中秋產品，比直接捐錢更有意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局指出，庇護工場為身心障礙夥伴提供就業機會，在庇護工場接受職場實作訓練，可啟發工作潛能，創造生命的自信。中秋佳節是闔家開心團圓，突破疫情後的復甦，邁向希望的日子，期盼企業團體或民眾踴躍購買庇護產品，「集愛中秋」讓庇護禮送到親友手裡，品嘗美味之餘，也能幫助身心障礙者。

▲台南市政府24日於新營民治市政中心舉辦庇護工場中秋禮品行銷記者會，市長黃偉哲表示，購買社福團體製作的中秋產品，比直接捐錢更有意義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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