　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

私設小金庫招待衛福部長官旅遊　台東衛生局副局長貪污罪起訴

▲▼檢調搜索台東縣衛生局！　副局長鍾明霞遭帶回約談。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣衛生局副局長鍾明霞(右)，涉貪汙罪嫌遭起訴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導

台東縣衛生局副局長鍾明霞，2022年被檢舉涉嫌採購不實，台東地檢署同年7月將鍾明霞等人帶回偵訊，訊後諭令鍾明霞10萬元交保候傳。檢察官日前偵結，鍾明霞涉浮報活動費以及購買禮券私用，依貪汙罪嫌起訴。

台東地檢署和台東縣調查站去年接獲相關人士檢舉，指稱台東縣衛生局部分計畫案的核銷有問題，檢調去年7月13日前往衛生局搜索，查扣相關文件等證物，隨後將鍾明霞和其他相關人員帶回約談，經過漏夜偵訊，檢方在14日凌晨以涉犯《貪汙治罪條例》，諭令鍾明霞10萬元交保。

起訴書指出，鍾明霞涉嫌4起浮報活動費、1起購買禮券私用案。浮報活動費部分為2019年起至2022年6月30日止，浮報舉辦活動及餐敘的經費，然後將款項寄存在酒店，4起總計1萬6688元，之後將該筆款項用在招待衛福部高級專員私人旅遊、同事與同學用餐等支出。

禮券部分，鍾明霞為消耗業務經費，指示同事購買禮券，但拿文具發票核銷，供其個人不明目的、活動之使用。之後，法務部調查局台東縣調查站人員，於2022年7月13日持搜索票前往鍾明霞住宅搜索，扣得總價2萬8950元的126張禮券。

檢方認為，鍾明霞提供總額、內容不實的統一發票收據，並將未用完的差額寄存於酒店，而後將之納為公務宴飲、個人敘舊、打好關係之多重用途，且公務餐敘欲報支者，均需經簽核程序，不過鍾明霞都沒有經過簽核。

台東地檢署將4起浮報經費案和購買禮券案，分別依公務員登載不實、貪污治罪條例提起公訴，且鍾明霞前後5次犯行，犯意各別，行為互殊，建請分論併罰。至於虛報加班費及採購咖啡豆等涉嫌詐欺等部分，因罪證不足不起訴處分。

ET快訊
林志玲罕見放閃了！　幸福畫面網融化
陳盈潔入獄！編號0639「住10人房」　晚餐曝光
千元鈔買房　新北一建物底價1025元
快訊／鳳梨找到被詐欺阿嬤了！　鞠躬向家屬道歉
快訊／法鼓山紫雲寺驚傳意外！男無呼吸心跳
又一家撐不住！　陸地產公司444億股權遭凍結
TOYOTA「全新休旅Yaris Cross」售價、配備都曝
網紅「行動電源」爆炸殘骸照曝光　剩外殼可辨識

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

午後大雷雨遮視線！新店轎車撞護欄翻覆　玻璃破碎割傷駕駛

七夕匯款11萬遭阻　彰化男不願「老婆」曝光急刪對話

陳盈潔入獄！編號0639「住10人房」　晚餐吃咖哩雞燴飯+四季豆

快訊／法鼓山紫雲寺驚傳意外！男施工突心臟痛　無生跡緊急送醫

快訊／台中文心路廂型車「騎上分隔島」　2車內線碰撞釀禍

私設小金庫招待衛福部長官旅遊　台東衛生局副局長貪污罪起訴

快訊／下班注意！國1高架圓山交流道「3車連環撞」　回堵4K

高雄女監收容人暴斃　防治登革熱過勞？獄方否認：有充分休息

8男1女出遊！男大生問「誰先上」撿屍衝第一　嫩妹哭吞事後藥

插隊火化幫撿骨！新北殯葬處集體狂撈死人錢　21人吞3053萬起訴

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

張新成追星周杰倫合唱《妳聽得到》　合照.簽名GET：人生圓滿！

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

午後大雷雨遮視線！新店轎車撞護欄翻覆　玻璃破碎割傷駕駛

七夕匯款11萬遭阻　彰化男不願「老婆」曝光急刪對話

陳盈潔入獄！編號0639「住10人房」　晚餐吃咖哩雞燴飯+四季豆

快訊／法鼓山紫雲寺驚傳意外！男施工突心臟痛　無生跡緊急送醫

快訊／台中文心路廂型車「騎上分隔島」　2車內線碰撞釀禍

私設小金庫招待衛福部長官旅遊　台東衛生局副局長貪污罪起訴

快訊／下班注意！國1高架圓山交流道「3車連環撞」　回堵4K

高雄女監收容人暴斃　防治登革熱過勞？獄方否認：有充分休息

8男1女出遊！男大生問「誰先上」撿屍衝第一　嫩妹哭吞事後藥

插隊火化幫撿骨！新北殯葬處集體狂撈死人錢　21人吞3053萬起訴

陶晶瑩目睹火燒車意外受困橋上！　「黑色濃煙狂冒」驚險畫面曝

風訓公司首次與日本開發商合作　日本高中生來台參訪

「歌喉戰」戰火點燃！香港新月女皇卯上馬來西亞粥粥

公園暴力性侵勒斃女教師！　兇嫌「正面大頭照」曝光

台南本土登革熱直逼2千大關「單日增破百例」　莊人祥急赴當地視察

媽曬吉娃娃「爬樓梯怪癖」旋風式自轉！　等她一到瞬間往上衝刺

王柏融大活躍！連2打席「抬牡蠣」敲安：真是太好了

午後大雷雨遮視線！新店轎車撞護欄翻覆　玻璃破碎割傷駕駛

侯友宜支持度創新低？　郭正亮揪民調疑點：民眾易落入框架效應

七夕匯款11萬遭阻　彰化男不願「老婆」曝光急刪對話

外國男女情人節酒吧擁吻　辣妹「嘴對嘴洩洪」他縮了

社會熱門新聞

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

裴祥泉遺囑官司　邱瓈寬二審獲繼承

萬華電影主題公園驚見3公尺黃金蟒　警消合力制伏

21歲奧迪女酒駕撞擊行人命危！再撞小黃衝進騎樓

BMW逆向輾撞4騎士！駕駛是前議員辦公室主任

即／陳盈潔報到入監　教唆偽簽本票判囚3年2月

「若還能賺到錢」　許常德：陳盈潔一定還給債務人

即／貨車違規左轉！　21歲直行騎士慘死

少將掰燒光花光2800萬現金　檢出招後全出現

桃園3兄妹待超商一整天！警得知4寶媽又懷孕通報社會局

驚悚片！21歲妹酒駕開奧迪猛撞　行人空中轉一圈命危

陳盈潔上囚車入獄　不忘回頭看最後一眼

更多熱門

相關新聞

台東縣府攜手瑩光教育協會邁向第3年

台東縣府攜手瑩光教育協會邁向第3年

台東縣政府教育處與社團法人瑩光教育協會共同舉辦無教師證代理教師支持計畫，在前2年合作經驗基礎下，第3年計畫即將展開，並於23日舉辦共融營，現場共39位教師參加。

新北殯葬處集體收賄3053萬　21人起訴

新北殯葬處集體收賄3053萬　21人起訴

熱氣球光雕音樂會8/24知本溫泉登場

熱氣球光雕音樂會8/24知本溫泉登場

「台東紅烏龍」！回味茶香封茶體驗活動落幕

「台東紅烏龍」！回味茶香封茶體驗活動落幕

台東縣環保局溫馨提醒機車儘速檢驗

台東縣環保局溫馨提醒機車儘速檢驗

關鍵字：

台東鍾明霞貪汙起訴

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

「處暑」6生肖有極強好運

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

蔡詩芸媽媽把外孫女「富著養」！　超狂背景被起底

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面