私設小金庫招待衛福部長官旅遊　台東衛生局副局長貪污罪起訴

▲台東縣衛生局副局長鍾明霞(右)，涉貪汙罪嫌遭起訴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導



台東縣衛生局副局長鍾明霞，2022年被檢舉涉嫌採購不實，台東地檢署同年7月將鍾明霞等人帶回偵訊，訊後諭令鍾明霞10萬元交保候傳。檢察官日前偵結，鍾明霞涉浮報活動費以及購買禮券私用，依貪汙罪嫌起訴。

台東地檢署和台東縣調查站去年接獲相關人士檢舉，指稱台東縣衛生局部分計畫案的核銷有問題，檢調去年7月13日前往衛生局搜索，查扣相關文件等證物，隨後將鍾明霞和其他相關人員帶回約談，經過漏夜偵訊，檢方在14日凌晨以涉犯《貪汙治罪條例》，諭令鍾明霞10萬元交保。

起訴書指出，鍾明霞涉嫌4起浮報活動費、1起購買禮券私用案。浮報活動費部分為2019年起至2022年6月30日止，浮報舉辦活動及餐敘的經費，然後將款項寄存在酒店，4起總計1萬6688元，之後將該筆款項用在招待衛福部高級專員私人旅遊、同事與同學用餐等支出。

禮券部分，鍾明霞為消耗業務經費，指示同事購買禮券，但拿文具發票核銷，供其個人不明目的、活動之使用。之後，法務部調查局台東縣調查站人員，於2022年7月13日持搜索票前往鍾明霞住宅搜索，扣得總價2萬8950元的126張禮券。

檢方認為，鍾明霞提供總額、內容不實的統一發票收據，並將未用完的差額寄存於酒店，而後將之納為公務宴飲、個人敘舊、打好關係之多重用途，且公務餐敘欲報支者，均需經簽核程序，不過鍾明霞都沒有經過簽核。

台東地檢署將4起浮報經費案和購買禮券案，分別依公務員登載不實、貪污治罪條例提起公訴，且鍾明霞前後5次犯行，犯意各別，行為互殊，建請分論併罰。至於虛報加班費及採購咖啡豆等涉嫌詐欺等部分，因罪證不足不起訴處分。