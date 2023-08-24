「你不認識我嗎？」惡男冒充村里幹事　專挑老人詐騙代辦年金

▲台東縣警局台東分局事後鎖定犯嫌，昨深夜男子已經投案。（圖／Google Maps）

文／中央社

台東出現冒充村里幹事的詐騙案例，專挑老人家稱要幫忙代辦老人年金騙取代辦費，警方今天表示，涉嫌男子已投案，將加強防詐宣導，也呼籲年長民眾注意。

台東警方日前接獲1長者反映，有1名頭戴安全帽、穿藍色上衣的男子，進到民宅後，對老人說「你不認識我嗎，我是里幹事」，接著問是否有老人年金，還做出打電話去市公所詢問的動作，長者和妻子剛開始不疑有他，還不斷對話，後來愈來愈覺得不對，男子發現無法得手後立刻逃逸。

另外，台東市建農里有名81歲朱姓長輩也反映，1名男子自稱是里幹事要幫忙代辦老人年金，表示他和妻子2人的代辦費總共新台幣5500元，他拿了6000元給對方，對方說要找錢，結果就跑掉了。

建農里長林金寶接獲朱姓長輩的妻子詢問，得知是被騙後，趕緊向派出所報案，警方調閱路口監視器，發現嫌犯騎機車逃逸過程中，至少變裝3次，明顯是詐騙慣犯。

林金寶也呼籲長輩，不要讓陌生人隨意進入屋內，更不要信任年金代辦或提供個資，以免上當。

台東縣警察局台東分局今天表示，事發時就鎖定一名曾擔任外送業務的男子，昨天深夜男子已經投案，目前正在偵辦中。