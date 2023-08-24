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農曆七月普渡供品捐作愛心　原鄉部落學童返校日開心領回

▲「寶華山慈惠堂」，送愛到加拿國小。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「寶華山慈惠堂」，送愛到加拿國小。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

24日是海端鄉加拿國小的返校日，同學們開心的表示今天不帶新課本回家，而是提了一大袋由宮廟完成普渡祈福的民生用品回家。農曆7月有許多宮廟、家庭會準備豐盛的供品作為祭拜祖先或是中元普渡使用，祭拜後有的是會自己食用外，近年來有的宮廟會發起捐助給需要的機構團體或是弱勢家庭。

鹿野鄉「寶華山慈惠堂」每年在農曆7月舉行的普渡法會會開放全國的信眾採「認桌」方式參加，邀請法師帶領誦經團為信眾進行祈福儀式。前年曾因為肺炎疫情的影響中斷舉行，去年起恢復舉行仍是一開放報名短時間就呈現「額滿」情況。上週日祭拜後供品除部份信眾取回外，其餘的則委由廟方捐贈給弱勢家庭、社福等團體。

24日上午加拿國小校園駛入一輛「寶華山慈惠堂」的貨車，而後車斗滿載一袋袋中元普渡的民生供品。這也是廟方連續第2年送愛到加拿國小。「寶華山慈惠堂」總務賴永勝表示，農曆7月不論是佛家的盂蘭盆節或道教的中元普渡用意都是在於普渡眾生，在中元普渡祈求平安後將供品作為愛心更是具有特別意義。

賴永勝說，今年分享給加拿國小除了信眾捐出的供品外，還有良質米、花生罐頭和八寶粥。賴永勝表示，廟方每年都會開放報名460桌的普渡名額，在普渡法會結束後匯聚信眾們的祝福，陸續分送給包括部落學校、弱勢家庭、獨居老人、鄉鎮消防隊等。小朋友開心領取來自廟宇信眾的愛心，多樣化的供品包括沙拉油、白米、餅乾、罐頭、雜糧等民生物品，校長曾淑懿也準備感謝狀來謝謝寶華山慈惠堂分享的愛心祝福。

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