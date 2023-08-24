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「自拍14張裸照給男友」在網上瘋傳　女崩潰發現上傳者是她老師

「自拍14張裸照給男友」在網上瘋傳　女崩潰發現上傳者是她老師。（圖／翻攝自TikTok／revengeprngirl）

▲女子意外發現，上傳她裸照的人是以前老師。（圖／翻攝自TikTok／revengeprngirl

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州29歲女子凱特琳(Kaitlyn Cannon)2016年拍攝多張自己的裸照，並傳給當時男朋友欣賞，沒想到2年後發現一系列照片被散布到網路上，而且散布照片的人是她高中數學老師杜爾(Christopher Doyle)，令她的生活受到巨大影響。

凱特琳2016年就讀賓州大學時，將自己的14張裸照傳給當時男朋友，2018年3月時突然收到朋友簡訊，告知在色情網站上看到她的裸照，令她非常崩潰，聯繫前男友得知，對方曾不小心把手機弄丟，可能因為這樣裸照才會流出。

凱特琳因為裸照曝光，時常收到來自陌生男性的騷擾訊息，讓她氣憤上法院提告，沒想到調查人員追蹤上傳照片的IP發現，在網路上散布她裸照的人竟然是高中數學老師杜爾。

凱特琳16日以受害人身分出庭時，崩潰表示，「我沒想到竟然是我認識的人做出這種事，他以前是我老師，他怎麼可以這樣」。杜爾不但曾是凱特琳的數學老師，也曾教導過凱特琳姊姊網球，目前仍無法得知他是怎麼獲得照片。

凱特琳因為裸照流出導致心靈創傷，只要走在路上都覺得很不安全，還被診斷出罹患創傷後壓力症候群(PTSD)，與飽受恐慌症困擾，陪審團雖然認為杜爾有罪，最後卻只判賠償美元1萬元（約台幣31萬元）賠償金，凱特琳透過委任律師表示，她對判決結果感到失望。

凱特琳後來創立了一個名為revengeprngirl的TikTok帳號，除了分享她的故事，也幫忙和她有相同經驗的女性受害者發聲。

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