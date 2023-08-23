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以為釣到大魚！14歲男打開寶物嚇壞　「裡面裝滿6萬多元鈔票」

▲▼美金,美元,鈔票,現金。（圖／CFP）

▲少年意外釣到裝滿鈔票的錢包。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國14歲少年哈爾薩(Connor Halsa)在明尼蘇達州釣魚時，以為自己釣到大魚，好不容易把獵物拉上岸，才發現自己釣到的其實是一個錢包，打開一看裡面竟然裝著好多張大鈔，一共有美元2,000元現金（約台幣6萬多元）。

來自穆爾黑德(Moorhead)的哈爾薩，近來與家人在森林湖(Lake of the Woods)釣魚時意外釣到寶物，他表示，「我以為我釣到大魚，所以我拼命要把魚鉤拉起來」，結果發現釣起的物品竟然是一個裝滿鈔票的錢包。

哈爾薩和表弟把錢包打開，把一張張鈔票平放在地上晾乾，發現金額竟然高達美元2千元，裡面還有一張名片，「爸爸說我們應該把錢包還給那個人，所以我們這樣做了」，撥打電話後成功找到失主丹尼(Jim Denney)

住在愛荷華州的農民丹尼表示，他一年前與朋友去伍茲湖釣魚時，不小心把錢包弄丟，他回到飯店要付帳時才發現，「當時真的超尷尬，我身上一毛錢都沒有」，沒想到錢包相隔1年後奇蹟回到他的手中，令他大呼不敢相信。

丹尼近來特別從愛荷華州來到明尼蘇達州拜訪哈爾薩一家，他原本想給哈爾薩報酬以示感謝，不過被哈爾薩拒絕，所以他改送對方禮物，並且請哈爾薩全家人一起吃飯，「這個孩子現在就像是我的孫子，只要他有需要我一定幫忙」。

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