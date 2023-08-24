　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

涉助川普推翻喬治亞州大選計票　79歲私人律師朱利安尼交保

▲▼川普私人律師、紐約前市長朱利安尼（Rudy Giuliani）。（圖／路透）

▲ 川普私人律師、紐約前市長朱利安尼。（圖／路透）

文／中央社亞特蘭大23日綜合外電報導

美國前總統川普的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）因涉嫌協助川普推翻2020年總統大選時喬治亞州開票結果被起訴，他今天到案後獲15萬美元交保。

「華爾街日報」指出，川普上週遭起訴意圖推翻2020年大選時喬治亞州由拜登勝出的開票結果，檢方起訴川普、朱利安尼和另外17名被告。

檢方指控79歲的朱利安尼觸犯喬治亞州的「反勒索及受賄組織法」（RICO Act），以及其他包含誘導官員違反就職誓言、對調查人員不實陳述在內13項控罪； 朱利安尼否認不法。

根據富爾頓郡（Fulton County）的監獄記錄顯示，包括朱利安尼在內今天至少9名被告到案，朱利安尼的律師與檢察官在富爾頓郡法庭達成15萬美元合意保金，讓朱利安尼保釋。主動到案大致上屬程序性，被告們報到後完成被捕、登錄在案等程序後都很快獲得交保。

川普之前表示，他會在24日晚間主動到案。

法新社報導，根據監獄紀錄，川普總統任內擔任他私人律師、現年79歲的朱利安尼，在亞特蘭大富爾頓郡監獄（Fulton County Jail）已完成案件登錄。

目前在2024年總統大選共和黨內提名之戰領先的川普，預計明天前往富爾頓郡監獄到案，他的保釋金為20萬美元。

朱利安尼完成案件登錄後對媒體說：「起訴是一種諷刺，不僅是對我、對川普總統的攻擊，更是對美國人民的攻擊。」

77歲的川普和18名同案被告面臨敲詐勒索和其他指控，並被要求在25日中午之前到案。目前已至少9名被告到案。（譯者：鄭詩韻、陳亦偉）

ET快訊
好市多超夯「巴西拖」穿了好痛！　內行曝解法
女青年返鄉遭「3部落哥哥」性侵　1人還當選鄉代
快訊／T1新球隊！　「台新戰神」成軍
21歲奧迪妹酒駕「比厲鬼可怕」！她揭可悲1現象
快訊／日本開始排放福島核廢水！　現場畫面曝
LIVE／21歲奥迪妹酒駕撞死人先發IG　賴品妤被推倒衝突畫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓二度發射軍事偵察衛星失敗　預定10月進行第3次發射

鄰居聽尖叫聲報案　警破門發現半裸女被男友「戴狗鍊拴在地上」

加州「重機酒吧」爆槍擊！至少5人死亡、6人重傷　槍手遭警擊斃

瓦格納首腦飛機最後30秒突急墜　普丁指名人選「灰髮」不在機上

快訊／日本開始排放福島核廢水！

前CIA局長：普里格津墜機後　俄政府可能「接管瓦格納」

慎入！19歲男子處理回收物失誤　整個人被吸進機器「壓扁」慘死

醒來刷帳戶突然多出6千萬元　「銀行沒有搞錯」女再次核對樂壞！

普丁多次打壓政敵！　美官員曝「早料到普里格津會死」

從熱狗小販到普丁大廚　瓦格納首腦「爬上高位」30年戲劇經歷曝光

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

北韓二度發射軍事偵察衛星失敗　預定10月進行第3次發射

鄰居聽尖叫聲報案　警破門發現半裸女被男友「戴狗鍊拴在地上」

加州「重機酒吧」爆槍擊！至少5人死亡、6人重傷　槍手遭警擊斃

瓦格納首腦飛機最後30秒突急墜　普丁指名人選「灰髮」不在機上

快訊／日本開始排放福島核廢水！

前CIA局長：普里格津墜機後　俄政府可能「接管瓦格納」

慎入！19歲男子處理回收物失誤　整個人被吸進機器「壓扁」慘死

醒來刷帳戶突然多出6千萬元　「銀行沒有搞錯」女再次核對樂壞！

普丁多次打壓政敵！　美官員曝「早料到普里格津會死」

從熱狗小販到普丁大廚　瓦格納首腦「爬上高位」30年戲劇經歷曝光

竊賊凌晨闖工地偷電纜變賣　進摩鐵剛要補眠...警馬上登門抓人

大谷翔平手臂疲勞續戰掃二壘安打　天使牛棚放火吞連敗

真人版《航海王》6新角色登場！　通訊神物「電話蟲」吃生菜…網嚇傻

霸榜神機快要「買不到」　iPhone 13跌出熱銷榜單

Roger Vivier法國裝置藝術來台！「秋冬必收」逗號高跟鞋新進化、台灣限定粉登場

女遭盤查瞎掰「頭髮剛電過還整形」　警1句話讓她承認被通緝7年

讚郭台銘國際視野強　柯文哲盼兩人改喝果汁：我喝咖啡會心悸

工讀生太累！加油槍未跳停「98汽油滿出來」　重機車主說話了

國會難過半？　民進黨高層示警：區域立委選情「不容樂觀」

他撿到iPhone「等失主打電話來再交給警」　1行為挨罰1萬

《山道猴子》吵架對話寫成歌　正妹快嘴Rap！旋律超洗腦

國際熱門新聞

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

地表最孤獨的女人！她不知新冠肺炎

瓦格納首腦墜機亡！　97秒「墜毀目擊」影片曝光

2023全球智商排名台灣第3名　這2國超車

即／日本開始排放福島核廢水！

普里格津疑罹難　瓦格納揚言兵變復仇！

普里格津飛機墜毀當下　普丁正觀賞音樂會

輝達公布財報　美股勁揚184點

即／路透：美批准售台F-16搜索追蹤裝備

瓦格納首腦墜機亡　拜登不意外！懷疑幕後主使是他

瓦格納高層團滅？神祕大咖也在機上

越南寶元鞋廠再裁1200人　寶成回應了

更多熱門

相關新聞

媽被狂揍12拳　女大生阻止被繼父107刀砍死

媽被狂揍12拳　女大生阻止被繼父107刀砍死

美國華盛頓州21歲女大生安吉莉娜(Angelina Tran)為了阻止繼父毆打母親，勇敢站在2人中間保護家人，結果慘被繼父持刀狂砍107刀，警方抵達現場時，滿身是血的母親打開了門，發現安吉莉娜倒在地上已經死亡。

即／路透：美批准售台F-16搜索追蹤裝備

即／路透：美批准售台F-16搜索追蹤裝備

投資人密切關注輝達財報　美股開盤走高

投資人密切關注輝達財報　美股開盤走高

1天床戰13男　性工作者每晚4.2萬入袋

1天床戰13男　性工作者每晚4.2萬入袋

以為釣到大魚　14歲男打開寶物「裝滿鈔票」嚇壞

以為釣到大魚　14歲男打開寶物「裝滿鈔票」嚇壞

關鍵字：

朱利安尼川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

800g髒貓收編1年進化成白狐　眼神也變了

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面