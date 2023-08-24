美FDA緊急停用2款眼藥水！　抽檢發現「細菌汙染」還有非法添加物

▲美FDA緊急停用2款眼藥水。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國食品藥物管理局（FDA）警告，有兩款市售眼藥水被發現受到細菌和真菌汙染，同時也添加了非法的化學物質，若點入眼中可能會造成嚴重感染，呼籲民眾立刻停用。

FDA在最新聲明中指出，市面有兩款眼藥水「Dr. Berne's MSM Drops 5% Solution」和「LightEyez MSM Eye Drops-Eye Repair」在抽查檢驗中發現，除了受到細菌和真菌汙染外，還加了非法的化學添加物，其中Dr. Berne的眼藥水還能在電商平台亞馬遜輕易買到。

▲Dr. Berne`s MSM Drops 5% Solution能在亞馬遜買到。（圖／翻攝自亞馬遜）



Dr. Berne被檢驗出遭芽孢桿菌（Bacillus）與外瓶黴屬（Exophiala）汙染，而LightEyez則是被驗出含有綠膿桿菌（Pseudomonas）、兩種分枝桿菌（Mycobacterium ＆ Mycolicibacterium）和甲基紅色桿菌（Methylorubrum）。

除此之外，這兩款眼藥水也被加入名為「甲基硫醯基甲烷」（methylsulfonylmethane）的化學物質，但此添加物並未被核准用於眼科藥物，FDA未說明業者使用此添加物的原因。

FDA警告，使用受細菌汙染的眼藥水可能導致感染，嚴重的話可能會危及生命，儘管目前尚未有發生與這兩款藥水有關的不良案例，但呼籲民眾若有購買應立刻丟棄。

目前Dr. Berne已於21日口頭同意將全面召回此款藥水，但LightEyez尚未回覆FDA信件，同時也尚未採取行動保護消費者。