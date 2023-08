加州「重機酒吧」爆槍擊！至少5人死亡、6人重傷　槍手遭警擊斃

▲美國酒吧槍擊。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國加州傳出大規模槍擊案,一間位於橘郡(Orange County)的重機酒吧(biker bar)在當地時間23日晚間7時30分左右發生槍案,目前造成5人死亡、6人重傷送醫,而槍手也被警方擊斃。

#BREAKING Mass Shooting Cook’s Corner, a well-known biker bar and grill on Santiago Canyon Road in Trabuco Canyon OC #massshooting 11 people shot; 4 dead including gunman @abc7chriscristi @ABC7 @KFIAM640 pic.twitter.com/LVZfT51Fx4