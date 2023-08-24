加州「重機酒吧」爆槍擊！至少5人死亡、6人重傷　槍手遭警擊斃

▲美國酒吧槍擊。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州傳出大規模槍擊案，一間位於橘郡（Orange County）的重機酒吧（biker bar）在當地時間23日晚間7時30分左右發生槍案，目前造成5人死亡、6人重傷送醫，而槍手也被警方擊斃。

#BREAKING Mass Shooting Cook’s Corner, a well-known biker bar and grill on Santiago Canyon Road in Trabuco Canyon OC #massshooting 11 people shot; 4 dead including gunman @abc7chriscristi @ABC7 @KFIAM640 pic.twitter.com/LVZfT51Fx4 — Tim Conway Jr Show (@ConwayShow) August 24, 2023

根據ABC7報導，位於橘郡聖地牙哥峽谷路（Santiago Canyon Road）一間的知名重機酒吧Cook's Corner在23日晚間傳出槍響，現場多人中彈，目前已知有其中5人死亡、6人重傷送醫。

消息人士透露，警方到場後將槍手擊斃，而搶手疑似是一名退休警察，他在酒吧和妻子爆發爭吵後開槍。

目前治安部門已要求民眾遠離區，並成立了指揮中心，聯邦調查局也將協助調查。

初版11：11

更新12：30