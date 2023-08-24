媽被狂揍12拳滿臉血　女大生阻止家暴被繼父「連砍107刀」斃命





▲甜美女大生被繼父殺死。（圖／翻攝自GoFundMe與推特）

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓州21歲女大生安吉莉娜(Angelina Tran)為了阻止繼父毆打母親，勇敢站在2人中間保護家人，結果慘被繼父持刀狂砍107刀，警方抵達現場時，滿身是血的母親打開了門，發現安吉莉娜倒在地上已經死亡。

就讀華盛頓大學就讀工程學的安吉莉娜，7日早上在西雅圖市東南部燈塔山(Beacon Hill)家中，被54歲周姓繼父Nghiep Kein Chau家暴媽媽的打鬥聲吵醒，她趕緊擋在媽媽前面希望能夠阻止繼父繼續攻擊，然而卻被繼父抓住拖到櫃子前，持刀進行攻擊。

警方趕到現場時，發現報案的媽媽滿臉是血，繼父手上仍拿著刀，衣服則有血跡。驗屍發現，安吉莉娜一共被繼父砍了107刀身亡，媽媽也被揍了至少12拳。

周男被捕後坦承，他和交往19年去年結婚的妻子感情不好，懷疑對方想和他離婚以奪走他的財產，事發時因為安吉莉娜介入讓他更生氣，才會拿刀殺人，如果警察再晚一點到的話，連妻子也會殺死。

周男被控一級謀殺罪與一級謀殺未遂罪，由於擔心他若是潛逃會對社區造成危險，所以關押在監獄中，案件預計於本月31日開庭審理。