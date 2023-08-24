鄰居聽尖叫聲報案　警破門發現半裸女被男友「戴狗鍊拴在地上」

▲警方驚險救出被綁架女子。（圖／翻攝自YouTube／PoliceActivity）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州傳出一名女子被男友用狗鍊拴在地上，警方前往現場時，發現她全身被脫到只剩內衣，脖子上掛著一條鍊子和大鎖，鍊子還被螺絲釘固定在地上讓她完全無法動彈，警方最後揮舞斧頭把鏈子砍斷，她才終於脫困。

37歲女子威爾森(Jonna Wilson)16日被鐵鍊鎖在地上長達5個小時，附近鄰居聽到她的尖叫聲幫忙報案，當地警方和消防員破門而入後，在屋內找到被囚禁的她。

The incident involving Moises May, 36 of Kentucky.

Arrested following a heated argument, the woman was confined for 2 days, experiencing violence including the cutting of a significant portion of her hair with a machete.#America #Wagner #Moscow #News #Putin #RollsRoyce pic.twitter.com/9uTzOctiWj — TrendingXplorer (@TrendingXplorer) August 24, 2023

從警方隨身側錄攝影畫面可看到，警方爬梯子進入二樓房間，看到被鐵鍊拴住的威爾森，警方試圖幫她解鎖但是無法，最後只好拿出斧頭，直接把鐵鍊劈斷。

威爾森獲救後表示，她被36歲男友莫伊賽斯(Moises May)騙去路易維爾(Louisville)家中，進門後就被對方強脫掉衣服，把鐵鍊套在頭上，頭髮也被剪光，後來莫伊賽斯有事需要短暫外出，離開前還威脅晚點回來就會殺了她，讓她非常害怕，趕緊抓住機會大叫求救。

威爾森其實與莫伊賽斯共同育有一名女兒，2人事發前大吵一架後她離開家中，隔天為了拿東西所以被男友騙回家，結果就遭到囚禁虐待。警方依綁架、恐嚇等罪將莫伊斯賽逮捕。