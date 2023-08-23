淡水門牌誤編烏龍「劃進隔壁里」　400居民投錯里長

▲新北市淡水區崁頂里。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市淡水區崁頂里20鄰居民去年因里鄰重新編組更換身分證，不料其實有一半社區被劃入沙崙里範圍，導致有225戶門牌編訂錯誤，形同400多位居民投錯里長。對此，新北市選舉委員會回應，選舉是依照選舉人戶籍地決定選區，選務並無問題，所以不會重新進行選舉。

淡水區崁頂里新市二路一段76~138號和崁頂五路165巷11~19號，包含3個社區、1個教會，共計225戶約400多人，門牌被編釘為崁頂里13鄰，但因淡水新市鎮人口不斷移入，去年里鄰重新編組，改為崁頂里20鄰，居民也更換新身分證。

不過，新北市淡水區崁頂里新任里長吳庭岳今年5月查看行政區劃圖，發現里內新編的20鄰有一半社區、400多名住戶被劃入沙崙里範圍，選舉投的卻是崁頂里長，質疑當初門牌編釘搞烏龍，害得居民2022年投錯里長。

吳庭岳表示，當時發現問題後第一時間通報區公所民政課和戶政單位，戶政單位也承諾要在1個月內更正門牌，後來卻改口稱要等里鄰調整再更正，然而這一錯誤已經造成推動里內公共事務困擾，應盡速解決。

民進黨籍新北市議員鄭宇恩批評，相關問題早在5月就向新北民政局、戶政事務所反映，但市府過了3個月仍知錯不改，居民宛如孤兒，連一場正式的協調會討論處理方式、移交時間等都沒有，質疑新北市沒了市長，行政團隊宛如末梢神經壞死毫無反應，罪加一等。

新北市民政局回應，今年5月接獲里長吳庭岳反映後，當月15日就召開討論會議，經數次會勘，確認行政區里界雖然無誤，但沙崙里第8鄰自2016年起就被誤編為崁頂里第20里，受影響居民去年確實投錯里長，目前淡水戶政事務所已啟動規劃更正期程，待明年選後立即處理。

新北民政局解釋，崁頂里人口逐年增加，預估明年選舉後將進行分里作業，屆時可能再調整行政區域，考量受影響住戶去年1月已經因里鄰重組換過證件，若今年立即更正，加上明年又調整，可能短期內會連換3次證件，才規劃維持現狀，待明年崁頂里分里再同步解決，避免擾民。

不過，根據《中央社》報導，新北市選舉委員會回應，選舉時是依選舉人戶籍地決定選舉區，因此選務並無問題，不會重新進行選舉。