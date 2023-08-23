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淡水門牌誤編「居民投錯里長」　落選者傻眼：怎麼有這麼烏龍的事

▲▼▲新北市淡水區崁頂里。（圖／翻攝自Google Map）

▲淡水區崁頂里是新北第3大里，人口突破2.5萬。（圖／翻攝自Google Maps）

文／中央社

新北淡水沙崙里400多人被誤編為崁頂里，造成去年地方選舉投錯里長。去年以百餘票之差敗選的沙崙里長候選人王麗珠質疑不公，「怎麼會有這麼烏龍的事」，應追究相關單位人員責任。

淡水區崁頂里是新北第3大里，人口突破2.5萬。崁頂里長吳庭岳及民進黨新北市議員鄭宇恩分別指出，崁頂里新市二路一段76到138號及崁頂五路165巷11到19號的一些社區，總計225戶、約400多人按行政劃分應位在沙崙里，形同這些居民2022年根本投錯里長。

對此，新北市政府民政局表示，今年5月獲報後進行了解，行政區里界沒劃錯，而是沙崙里第8鄰被誤編為崁頂里第20鄰。

去年以171票之差落選的無黨籍沙崙里長候選人王麗珠質疑，「怎麼會有這麼烏龍的事」，這樣很不公平，應追究相關單位人員責任。

現任沙崙里長彭瑀筑認為，這對自己選情不會有影響，是對票差較小的崁頂里影響較大。

以15票之差勝出的現任崁頂里吳庭岳認為，這處爭議區域設籍近500人，雖然不知道投票者有多少，但畢竟他與國民黨籍競選對手盧春安票數非常接近，且以當地投票所開票結果來看，這裡算自己優勢區，因此這起烏龍案確實可能影響選情。

盧春安說，他對選舉結果很坦然，選舉不是因這區投票或不投票就會造成影響，且現在已定案，任何科學方式都無法判斷會不會影響選情。目前要檢討的是崁頂里因新市鎮開發、規劃、建設與人口數急劇成長，行政區域範圍界定要做好，讓居民生活品質與機能提升。

新北市府民政局表示，自民國105年起誤編，將就當時承辦人員與相關主管釐清事件原委，並依新北市政府及所屬各機關學校公務人員平時獎懲基準召開考績會辦理。

新北市選舉委員會指出，選舉時是依選舉人戶籍地決定選舉區，因此選務並無問題，不會重行選舉；至於後續行政劃分調整部分，要視民政局規劃。

據熟悉選舉的地方人士表示，如果去年選舉按正常劃分，沙崙里居民會比現在多400餘人、崁頂里則會少400餘人；雖無法得知有多少人具投票權、或是否有去投票，但仍無法排除會影響2個里投票數的可能。

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