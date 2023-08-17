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才爆打加油員！惡男偷車市區竄逃40mins　被警壓地狼狽落網

記者戴上容／新北報導

新北市淡水一名20歲黃男，10日因為不滿加油站員工勸導他「加油熄火」，竟發狠攻擊加油員，昨16日上午10時許，又在某社區地下室偷竊小客車，警方發現立刻圍捕，黃男在街頭亂竄40分鐘，最後在派出所前被圍捕壓制逮捕，警方偵訊後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲▼才爆打加油員！偷車賊偷車後，在市區竄逃40分鐘　最後被警狼狽壓地。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼才爆打加油員！偷車賊偷車後，在市區竄逃40分鐘　最後被警狼狽壓地。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，黃男及友人10日凌晨5時許，開車到新北市淡水區中正東路加油站加油，停車後卻未依規定熄火，22歲加油站員工提醒「加油須熄火」，沒想到黃男等人因而暴怒，狂揍加油員之後被逮移送法辦。

▲▼ 爆打加油員 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲黃男及友人開車到新北市淡水區中正東路加油站加油 爆打加油員 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲▼才爆打加油員！偷車賊偷車後，在市區竄逃40分鐘　最後被警狼狽壓地。（圖／記者戴上容翻攝）

昨16日10時許，黃男闖入淡水區新春街某社區地下室停車場，竊取一部進口轎車逃逸，警方獲報立即調派線上警力攔截圍捕，竊嫌開車四處逃竄躲避圍捕，逃逸過程中，在淡水捷運站前衝撞無辜民眾的自小客車，竊嫌仍猛踩油門擦撞人行道路緣，導致右前車輪破損，直到中山路派出所前，發現員警於路上設立攔截點並持槍喝止，才停車就範。

淡水警分局指出，20歲的黃姓犯嫌於淡水、竹圍地區多次違規逃竄，完全無視公眾往來的安全，最終因右前輪破損且行經攔截點，才束手就擒，所幸圍捕過程未造成民眾受傷，黃嫌經酒測無飲酒情事，警詢後依法移送偵辦。

▲▼才爆打加油員！偷車賊偷車後，在市區竄逃40分鐘　最後被警狼狽壓地。（圖／記者戴上容翻攝）

吳姓車主領車時表示，沒想到車子這麼快就尋獲，感謝警方的高效率。淡水警分局表示，案發後員警迅速調閱相關監視器，鎖定行車動向，實施攔截圍捕，將犯嫌繩之以法，展現警方維持社會秩序的決心，絕不容許不法宵小挑戰。

▲▼才爆打加油員！偷車賊偷車後，在市區竄逃40分鐘　最後被警狼狽壓地。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼才爆打加油員！偷車賊偷車後，在市區竄逃40分鐘　最後被警狼狽壓地。（圖／記者戴上容翻攝）

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