　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高鐵票換「神聖的2票」！高雄前里長賄賂北漂婦　連任失利又判刑

▲高鐵。（圖／記者周姈姈攝）

▲鹽埕區某里長為求連任，替2名北漂選民買高鐵票返鄉投票遭判刑。（圖／資料照）

記者黃資真／高雄報導

高雄市鹽埕區一名蔡姓前里長為了連任，去年大選時替2名住在高雄的選民買來回高鐵票，傳訊暗示「神聖的2票」，最終仍敗選，更遭檢方鎖定違反選罷法起訴。高雄地院依交付賄賂罪判1年8月，褫奪公權3年。可上訴。

檢警調查，蔡男去年選前為了拚連任，特地拜託北漂桃園的毛姓、蔡姓婦人返鄉投票，自掏腰包買了來回高鐵票，並傳簡訊暗示就缺她們「神聖的2票」，2女因而答應回家投票。

蔡男找來陳姓友人協助，拿了1萬元請他購買高鐵票，陳澤在11月25日的投票前一天北上前往桃園，把票券交給毛、蔡及其2名未成年孫女，再親自帶著4人南下投票；結果蔡男仍連任失利，更遭檢方鎖定涉賄選，經調查後認定蔡利用車票行賄，連同陳、毛、蔡4人依選罷法起訴。

法官考量4人全認罪，且蔡的賄賂對象僅2人，若以選罷法規定，將處3年以上、10年以下有期徒刑，刑期仍過重，酌減為1年8月，褫奪公權3年；陳處1年6月，緩刑3年，接受法治教育2場次，褫奪公權2年，買車票剩下的7340元沒收；毛、蔡各處3月、2月，得易科罰金，緩刑2年，須接受法治教育1場次，褫奪公權1年。可上訴。

ET快訊
「蘇拉」颱風最快下周生成！　今大台北又有暴雨
快訊／李玟公司終於出手！　突發聲明
遭砍131刀！他虛弱喊「我快沒氣力」　女友以為健身
「網紅」性侵舞伴！　經紀人2字害他慘了
快訊／陸再宣布「實彈演習」！
陳盈潔狂嘔吐！　跳過看守所「直送女監」
機車遭亂移收違停罰單！　他火大檢舉整條街

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車迷會心痛！台中2騎士互撞...他這輛是50萬「絕版旗艦重機」

LINE群狂酸同行「垃圾」挨告！男演員：我是為他好　嘴秋代價曝

高獲利投資周領4萬　婦保單借百萬被阻...還嗆警「窮人思維」

婦人腳踏車停捷運站下自行車區　她趕著上教堂直接牽走代步

又有土石流！高雄桃源3里停班課　明霸克露橋鋼便橋緊急搶通

高鐵票換「神聖的2票」！高雄前里長賄賂北漂婦　連任失利又判刑

自稱網紅男子練舞性侵舞伴　經紀人急反駁2字讓他判刑定讞

恐怖淫狼專挑女童下手！埋伏百貨襲下體　躲兒童樂園女廁掀裙

遭砍131刀！他虛弱喊「我快沒氣力」　女友以為在健身錯失良機

男匯2萬給外籍女友過七夕　警1句話讓他驚醒：泰國沒有情人節啦

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

7旬婦疑闖紅燈被撞飛　重摔頭顱骨折送醫亡

車迷會心痛！台中2騎士互撞...他這輛是50萬「絕版旗艦重機」

LINE群狂酸同行「垃圾」挨告！男演員：我是為他好　嘴秋代價曝

高獲利投資周領4萬　婦保單借百萬被阻...還嗆警「窮人思維」

婦人腳踏車停捷運站下自行車區　她趕著上教堂直接牽走代步

又有土石流！高雄桃源3里停班課　明霸克露橋鋼便橋緊急搶通

高鐵票換「神聖的2票」！高雄前里長賄賂北漂婦　連任失利又判刑

自稱網紅男子練舞性侵舞伴　經紀人急反駁2字讓他判刑定讞

恐怖淫狼專挑女童下手！埋伏百貨襲下體　躲兒童樂園女廁掀裙

遭砍131刀！他虛弱喊「我快沒氣力」　女友以為在健身錯失良機

男匯2萬給外籍女友過七夕　警1句話讓他驚醒：泰國沒有情人節啦

基本工資有望漲3%！時薪月薪脫鉤？　鄭文燦：會做通盤考慮

好大一片蛋！台南便當「炸雞腿+排骨」佛心塞爆　價格驚呆全場

因應北韓飛彈空襲威脅！　南韓「時隔6年」再度實施全國防空演習

民調支持度勝高嘉瑜、吳欣岱　李彥秀：1對1或三腳督我都有信心

《假面女郎》6殘酷金句：我的夢想是成為大家都喜歡的人

賴清德民調再破四成！　綠黨團點2關鍵：持續朝過半目標努力

狗狗嘴叼「破娃娃」街上遊蕩　鄰居不捨：飼主離世前每天一起散步

伊能靜突收「超巨大花束」！　揭夫妻對話：有問題，還是撞腦袋了？

緬北詐騙吸收「員工」身份再變化　「外語流利」留學生成鎖定目標

南投有新飯店了！山林間的夢幻城堡　試營運「雙人只要1319元」爽住

泰國小鎮舉辦朦眼拳賽　4猛男亂打場面超滑稽

社會熱門新聞

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

BMW逆向輾撞4騎士！駕駛是前議員辦公室主任

即／陳盈潔報到入監　教唆偽簽本票判囚3年2月

「若還能賺到錢」　許常德：陳盈潔一定還給債務人

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

攝影師挨告偷拍性侵！曝性愛影片喊冤

少將掰燒光花光2800萬現金　檢出招後全出現

蘿拉吹氣畫面曝！紅線違停被抓包酒駕

北市警官爆性侵「知名酒店小姐」　還被施壓不准報案

陳盈潔體虛嘔吐　跳過看守所「直送女監」

獨／2黑衣人「持槍闖淡水社區」堵人！

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

海濤法師爭產40億　前司法院副院長出面談判

更多熱門

相關新聞

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

高雄市一名何姓男子發現前妻疑似結交新歡吳姓男子，吳男還穿著內褲在臥室酣睡，盛怒之下取水果刀狂砍吳男131刀，再用健身吊環勾在門把，前妻返家時發現大門反鎖，聽見吳男以微弱氣力說「我快沒氣力了」，誤認在健身離去，錯過救人機會。一審判處何男無期徒刑，案經上訴高等法院高雄分院，23日上午仍維持原判，仍可上訴。

高雄自助餐「5菜1飯」價格曝！全場喊盤：超越台北

高雄自助餐「5菜1飯」價格曝！全場喊盤：超越台北

即／高雄街頭3警車包抄！大批警力壓制1男　　

即／高雄街頭3警車包抄！大批警力壓制1男　　

高雄女冥紙點檸檬愛玉　一句話害女店員腿軟

高雄女冥紙點檸檬愛玉　一句話害女店員腿軟

即／高雄女走斑馬線　遭公車左轉撞上送醫

即／高雄女走斑馬線　遭公車左轉撞上送醫

關鍵字：

高鐵里長高雄賄選

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

「處暑」6生肖有極強好運

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

2飲料當水喝　他被迫截肢保命

領10萬竟有59張假鈔！銀行遭冤枉　合庫回應了

王陽明認了「沒吵一定是在騙人」！

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面