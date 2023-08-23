高鐵票換「神聖的2票」！高雄前里長賄賂北漂婦　連任失利又判刑

▲鹽埕區某里長為求連任，替2名北漂選民買高鐵票返鄉投票遭判刑。（圖／資料照）



記者黃資真／高雄報導

高雄市鹽埕區一名蔡姓前里長為了連任，去年大選時替2名住在高雄的選民買來回高鐵票，傳訊暗示「神聖的2票」，最終仍敗選，更遭檢方鎖定違反選罷法起訴。高雄地院依交付賄賂罪判1年8月，褫奪公權3年。可上訴。

檢警調查，蔡男去年選前為了拚連任，特地拜託北漂桃園的毛姓、蔡姓婦人返鄉投票，自掏腰包買了來回高鐵票，並傳簡訊暗示就缺她們「神聖的2票」，2女因而答應回家投票。

蔡男找來陳姓友人協助，拿了1萬元請他購買高鐵票，陳澤在11月25日的投票前一天北上前往桃園，把票券交給毛、蔡及其2名未成年孫女，再親自帶著4人南下投票；結果蔡男仍連任失利，更遭檢方鎖定涉賄選，經調查後認定蔡利用車票行賄，連同陳、毛、蔡4人依選罷法起訴。

法官考量4人全認罪，且蔡的賄賂對象僅2人，若以選罷法規定，將處3年以上、10年以下有期徒刑，刑期仍過重，酌減為1年8月，褫奪公權3年；陳處1年6月，緩刑3年，接受法治教育2場次，褫奪公權2年，買車票剩下的7340元沒收；毛、蔡各處3月、2月，得易科罰金，緩刑2年，須接受法治教育1場次，褫奪公權1年。可上訴。