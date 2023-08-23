台南雙春保安林破口初步完成封堵　持續加固及養灘保護

▲台南雙春海岸保安林，遭杜蘇芮颱風暴潮衝出12公尺寬破口，23日林業署已完成臨時圍堰、木樁打設及太空包裝填約200包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南雙春海岸保安林，遭杜蘇芮颱風暴潮衝出12公尺寬破口，23日林業署已完成臨時圍堰、木樁打設及太空包裝填約200包，24日配合天候及潮汐狀況堆疊太空包加固作業；水利署亦已完成2公里施工便道開設，目前同步於外側沙灘載運土方養灘中。

台南市政府於8月7日邀請專家學者與中央相關單位會勘商議解決對策，經決議短期應急處理由農業部林業及自然保育署嘉義分署負責保安林缺口封堵；經濟部水利署負責防風林外側養灘加厚；後續則由五河局提報長期防護計畫爭取經費，以解決雙春海岸侵蝕問題。





市長黃偉哲非常關心雙春保安林破口修復進度，多次與林業署及水利署溝通協調並提供專家學者建議給予參考，林業署於8月7日會勘後參酌專家建議工法，即著手辦理太空包、木樁等材料採購、加工、施工便道整理及材料運送等整備作業，23日林業署已完成臨時圍堰、木樁打設及太空包裝填約200包，24日配合天候及潮汐狀況堆疊太空包加固作業；水利署亦已完成2公里施工便道開設，目前同步於外側沙灘載運土方養灘中。





市長黃偉哲特別感謝林業署及水利署齊力合作辦理雙春保安林破口修復，也籲請水利署持續編列後續長期海岸防護經費，共同守護臺南雙春海岸。