台南21歲奧迪女酒駕撞行人致命危！車輛失控再撞小黃衝進騎樓

▲21歲魏姓女子涉嫌酒後駕車在台南安平區府平路，撞及一名孫姓女子命危，車禍現場一片狼藉。（圖：民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導



「還路於民」大遊行甫結束，台南市安平區23日上午7時許驚傳酒駕撞死行人重大車禍，21歲魏姓女子涉嫌酒駕，行經健康三街左轉府平路口時，疑精神不濟車速過快，撞上走在府平路上的孫姓女子，孫女送醫搶救命危，魏女繼續撞上路旁計程車後衝入1家麵店騎樓，酒測值高達0.57，全案依公共危險、過失傷害等罪嫌法辦。

21歲魏姓女子22日晚上疑在朋友家喝酒，23日上午駕駛1輛白色奧迪轎車準備回家，沿台南市安平區健康三街南往北方向行駛，到府平路口要左轉彎時，疑似酒後精神不濟、轉彎車速過快，車子竟往路旁偏行，撞上走在府平路上來不及閃避的58歲孫姓女子，警消人員到場救護送醫時，孫女已OHCA無生命跡象，緊急送往郭綜合醫院急救，經醫療團隊全力搶救下，有恢復心跳，仍有生命危險。

魏女轎車撞擊孫婦後，車子持續前進，先住上路旁1家麵店前計程車，再衝進麵店騎樓，最後停在騎樓下，麵店幸無人員遭波及傷亡，但現場一片狼藉，水龍頭並遭撞斷噴水一地。

警方據報到場勘查測繪蒐證，魏女酒測值高達0.57，即被帶回分局進一步偵訊，警方除報請檢察官相驗查處外，另依公共危險、過失傷害等罪嫌法辦。

對於台南市一再發生酒駕肇事、車輛撞及行人命危之憾事，警方重申請民眾酒後不開車，警方持續加強取締酒駕等重大違規絕不寬貸。

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