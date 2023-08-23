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台南科工區企業義消成軍　結合南消六大隊救災指揮系統共創雙贏

▲台南市消防局第六救災救護大隊，23日上午10時30分，在台南科工區服務中心，辦理台南科工區企業義消演練及成軍典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六救災救護大隊，23日上午10時30分，在台南科工區服務中心，辦理台南科工區企業義消演練及成軍典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六救災救護大隊，23日上午10時30分，在台南科工區服務中心，辦理台南科工區企業義消演練及成軍典禮，廠協會理事長葉寶鴻及服務中心主任郭庚源亦出席觀禮，展示台南科工區及消防局推動企業義消的成果。

▲台南市消防局第六救災救護大隊，23日上午10時30分，在台南科工區服務中心，辦理台南科工區企業義消演練及成軍典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消六大隊指出，藉由該企業義消組織成立，透過消防局協助訓練工廠員工成為義消，於發生意外事故時可第一時間即時應變保護公司財產，並結合消防單位救災作業與指揮體系，更有效率執行救災任務。

▲台南市消防局第六救災救護大隊，23日上午10時30分，在台南科工區服務中心，辦理台南科工區企業義消演練及成軍典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

企業義消成軍團隊成員，由台南科工區廠協會會員企業員工組成計8名，來自力伽實業、豐彩科技材料、聯瑞食品科技、鉑昍科技、達邦蛋白、堤維西交通工業等公司；科工區廠協會葉寶鴻理事長表示，台南科技工業區為台南重要科技產業聚集之所在，園區內有多家高科技廠房及眾多危險物品、危害性化學物質充斥其中，這些企業均扮演台灣經濟發展的重要支柱，其廠內員工眾多、占地廣大，一旦發生災害，大量人員的安危及廠內的化學物質對於災害搶救工作將是嚴峻的挑戰。台南科工區為響應台南市消防局的企業義消推動，強化自身災害應變能量，自行招募廠內員工加入義消行列，在災害應變時期擔任初期救災以及後續協助消防單位諮詢的重要角色。

▲台南市消防局第六救災救護大隊，23日上午10時30分，在台南科工區服務中心，辦理台南科工區企業義消演練及成軍典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第六大隊大隊長邱淵明表示，未來台南科工區企業義消成員除了針對自衛消防編組各任務擔任種子教官、災害初期應變處置外，更是消防搶救指揮系統進一步延伸，藉由統一搶救術語及無線電通訊引導，萬一災害發生，這些企業義消兄弟本身為廠區災害應變組織人員，可提供救災所需完整資訊及協助消防局更快部署消防戰力至正確位置，提早阻斷火勢，減少鉅額財產損失。

▲台南市消防局第六救災救護大隊，23日上午10時30分，在台南科工區服務中心，辦理台南科工區企業義消演練及成軍典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，業主鼓勵員工加入企業義消，若廠房發生火警等狀況，能第一時間自主防災，而企業義消在專業消防員訓練下，還可成為企業內部自衛消防編組的種子幹部。

▲台南市消防局第六救災救護大隊，23日上午10時30分，在台南科工區服務中心，辦理台南科工區企業義消演練及成軍典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李明峯特別感謝台南科工區服務中心及廠協會注重消防安全，除了落實平時的自衛消防編組演練，另外擇園區內優秀人員8名培訓組成企業義消隊伍，經過本局教官指導基本消防裝備著裝及滅火訓練，使企業義消員工於災害發生當下及時應變處置，有效減少人員傷亡及財產損失，達到預防重於治療的成效。

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