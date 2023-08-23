　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

撲滅官田置材場大火　台南消友會第二辦事處致贈二大慰問金

▲台南市消友會23日特致贈慰問金，肯定台南市消防局第二大隊於官田置材場救災成效。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消友會23日特致贈慰問金，肯定台南市消防局第二大隊於官田置材場救災成效。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南官田一處置材場從7月24日發生火警後，消防局歷經18天的搶救，終於8月10日撲滅火勢，以消防局第二大隊主導指揮搶救，並與其他大隊、分隊的通力合作下，順利完成救災任務，台南市消友會23日特致贈慰問金，肯定二大隊官田置材場救災成效。

▲台南市消友會23日特致贈慰問金，肯定台南市消防局第二大隊於官田置材場救災成效。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由於置材場堆放大量的木材約高3層樓、寬8分地，因此在長時間的救災下，後勤的補給及休息待命的區域，就顯得相當重要。台南市消防之友會第二辦事處胡正德處長及辦事處的成員，獲知警義消弟兄需要長時間投入此場救災後，由胡處長的工豐股份有限公司派員搭建人員待命休息區；陳宏安團長則立馬調用冰箱，供現場救災人員使用，另官田工業區廠協會季惠卿理事長、還有辦事處的成員也都載送運動飲料、礦泉水前來慰問。第二辦事處的胡處長也特別於23日頒發救災慰問金，慰勞第二大隊，感謝他們這段時間投入救災。

▲台南市消友會23日特致贈慰問金，肯定台南市消防局第二大隊於官田置材場救災成效。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府對於消防局的警義消人員投入救災，非常感謝大家的辛勞。尤其許多熱心的企業及消友會的成員，都在第一時刻提供許多資源及協助，讓救災任務圓滿完成。

消防局長李明峯指出，該火警在本局與第二大隊指揮調度下，以最有效率的方式，成功將火勢撲滅。加上我們的義消弟兄，平日下班後及假日休假時，都能夠到現場協助救災，發揮民力無限的功效，由衷的感謝。

▲台南市消友會23日特致贈慰問金，肯定台南市消防局第二大隊於官田置材場救災成效。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二救災救護大隊大隊長王騰毅表示，整場救災係由本局的警義消人員通力合作下，順利完成任務，且由工豐企業股份有限公司6月底捐贈的PGI防焰口罩，於這個時刻亦發揮了功效。此外，救災人員待命休息區的搭建，讓期間下大雨的時候，能夠給予遮風避雨；天氣炎熱的時候，有涼風扇可以使用；救災人員需要補充電解質及水份的時候，有冰涼的飲品可以提供，都必須感謝胡處長率領的消友會第二辦事處團隊，作為救災最堅強的後盾。

ET快訊
國道血滴子！　4kg鐵塊「插進擋風玻璃」
「蘇拉」颱風最快下周生成！　今大台北又有暴雨
快訊／李玟公司終於出手！　突發聲明
遭砍131刀！他虛弱喊「我快沒氣力」　女友以為健身
「網紅」性侵舞伴！　經紀人2字害他慘了
快訊／陸再宣布「實彈演習」！
陳盈潔狂嘔吐！　跳過看守所「直送女監」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

撲滅官田置材場大火　台南消友會第二辦事處致贈二大慰問金

台南安定中崙工業區企業義消成軍典禮　華美光學領頭守護消安

林田山原子炭工廠再現風華！　蛻變新風貌見證林業珍貴歷史

高雄翁騎機車48公里...深夜枋寮慢車道發呆　暖警助他回家

月老拿姻緣簿「被誤認成孔子」！學生拜完愣住：以為拿的是論語

響應全球環保趨勢！新北動保處推無紙化「禽場線上衛生管理系統」

日本大仙市出團訪新北板橋　雙方互贈燈籠加強台日友誼

明霸克露橋河床便道遭土石流沖毀！晚間緊急封閉

轟雲豹掏空國庫「鄉親不意外」　台南藍軍：國家級犯罪結構

北台灣唯一竹蓮寺「做16歲」七夕成年禮　8百學子輭轎腳、脫絭

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

7旬婦疑闖紅燈被撞飛　重摔頭顱骨折送醫亡

撲滅官田置材場大火　台南消友會第二辦事處致贈二大慰問金

台南安定中崙工業區企業義消成軍典禮　華美光學領頭守護消安

林田山原子炭工廠再現風華！　蛻變新風貌見證林業珍貴歷史

高雄翁騎機車48公里...深夜枋寮慢車道發呆　暖警助他回家

月老拿姻緣簿「被誤認成孔子」！學生拜完愣住：以為拿的是論語

響應全球環保趨勢！新北動保處推無紙化「禽場線上衛生管理系統」

日本大仙市出團訪新北板橋　雙方互贈燈籠加強台日友誼

明霸克露橋河床便道遭土石流沖毀！晚間緊急封閉

轟雲豹掏空國庫「鄉親不意外」　台南藍軍：國家級犯罪結構

北台灣唯一竹蓮寺「做16歲」七夕成年禮　8百學子輭轎腳、脫絭

獎金翻倍！通報警方逮到車手　超商店員與民眾各領2萬

基本工資有望漲3%！時薪月薪脫鉤？　鄭文燦：會做通盤考慮

好大一片蛋！台南便當「炸雞腿+排骨」佛心塞爆　價格驚呆全場

因應北韓飛彈空襲威脅！　南韓「時隔6年」再度實施全國防空演習

民調支持度勝高嘉瑜、吳欣岱　李彥秀：1對1或三腳督我都有信心

《假面女郎》6殘酷金句：我的夢想是成為大家都喜歡的人

賴清德民調再破四成！　綠黨團點2關鍵：持續朝過半目標努力

狗狗嘴叼「破娃娃」街上遊蕩　鄰居不捨：飼主離世前每天一起散步

伊能靜突收「超巨大花束」！　揭夫妻對話：有問題，還是撞腦袋了？

緬北詐騙吸收「員工」身份再變化　「外語流利」留學生成鎖定目標

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

地方熱門新聞

月老拿姻緣簿被誤認成孔子！學生愣：以為是論語

台東今年161人染性病　10人愛滋病

明霸克露橋河床便道遭沖毀！晚間緊急封閉

日本大仙市出團訪新北板橋　雙方互贈燈籠加強台日友誼

都計區雜草長逾60公分　限期未改善最重罰6千

響應全球環保趨勢！新北動保處推無紙化「禽場線上衛生管理系統」

台74線北屯段施工　今起連封4夜改道路線曝

陸男游12公里　上岸報警：我投奔自由

高雄一天3停電　陳其邁：台電要負責

雲林海洋音樂祭　4天破10萬人潮

台南安定中崙工業區企業義消成軍典禮

電子大廠超時工作、沒加班費　新北重罰

義守大學外籍生旅遊迷路　東港警英語溝通

遠雄工人墜落　遭彈簧貫穿死亡

更多熱門

相關新聞

台南安定中崙工業區企業義消成軍典禮

台南安定中崙工業區企業義消成軍典禮

台南市消防局第四大隊，23日於安定區中崙工業區的華美光學公司辦理「中崙工業區企業義消成軍典禮」，透過台南市中崙工業區廠商協進會理事長陳志銘登高一呼，招募「華美光學科技公司」、「亞弘電科技公司」及「宗葆電線電纜公司」共計3家企業的員工加入企業義消，共同守護中崙工業區的消防安全。

梧棲回收廠惡火空拍曝！「黑色巨龍」飄到苗栗

梧棲回收廠惡火空拍曝！「黑色巨龍」飄到苗栗

快訊／台南市北區林森路3段86巷民宅火警

快訊／台南市北區林森路3段86巷民宅火警

台南南區3車車禍2人送醫

台南南區3車車禍2人送醫

即／台南安平觀夕平台驚見浮屍

即／台南安平觀夕平台驚見浮屍

關鍵字：

官田置材場大火台南消友會慰問金

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

「處暑」6生肖有極強好運

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

2飲料當水喝　他被迫截肢保命

領10萬竟有59張假鈔！銀行遭冤枉　合庫回應了

王陽明認了「沒吵一定是在騙人」！

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面