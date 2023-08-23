撲滅官田置材場大火　台南消友會第二辦事處致贈二大慰問金

▲台南市消友會23日特致贈慰問金，肯定台南市消防局第二大隊於官田置材場救災成效。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南官田一處置材場從7月24日發生火警後，消防局歷經18天的搶救，終於8月10日撲滅火勢，以消防局第二大隊主導指揮搶救，並與其他大隊、分隊的通力合作下，順利完成救災任務，台南市消友會23日特致贈慰問金，肯定二大隊官田置材場救災成效。

由於置材場堆放大量的木材約高3層樓、寬8分地，因此在長時間的救災下，後勤的補給及休息待命的區域，就顯得相當重要。台南市消防之友會第二辦事處胡正德處長及辦事處的成員，獲知警義消弟兄需要長時間投入此場救災後，由胡處長的工豐股份有限公司派員搭建人員待命休息區；陳宏安團長則立馬調用冰箱，供現場救災人員使用，另官田工業區廠協會季惠卿理事長、還有辦事處的成員也都載送運動飲料、礦泉水前來慰問。第二辦事處的胡處長也特別於23日頒發救災慰問金，慰勞第二大隊，感謝他們這段時間投入救災。

市長黃偉哲表示，市府對於消防局的警義消人員投入救災，非常感謝大家的辛勞。尤其許多熱心的企業及消友會的成員，都在第一時刻提供許多資源及協助，讓救災任務圓滿完成。

消防局長李明峯指出，該火警在本局與第二大隊指揮調度下，以最有效率的方式，成功將火勢撲滅。加上我們的義消弟兄，平日下班後及假日休假時，都能夠到現場協助救災，發揮民力無限的功效，由衷的感謝。

第二救災救護大隊大隊長王騰毅表示，整場救災係由本局的警義消人員通力合作下，順利完成任務，且由工豐企業股份有限公司6月底捐贈的PGI防焰口罩，於這個時刻亦發揮了功效。此外，救災人員待命休息區的搭建，讓期間下大雨的時候，能夠給予遮風避雨；天氣炎熱的時候，有涼風扇可以使用；救災人員需要補充電解質及水份的時候，有冰涼的飲品可以提供，都必須感謝胡處長率領的消友會第二辦事處團隊，作為救災最堅強的後盾。