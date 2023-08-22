小水力能源技術交流　台東縣政府拜會奧地利商務代表處

▲台東縣政府拜會奧地利商務代表辦事處進行小水力能源技術經驗交流。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣積極發展綠色能源，繼地熱資源開發後，台東縣政府拜會奧地利商務代表辦事處進行小水力能源技術經驗交流，雙方就兩國地理環境、人文條件、自然資源、能源政策熱烈討論，期望開啟可再生能源發展的新里程碑。

台東縣政府財政及經濟發展處章正文處長日前率領綠能推動辦公室團隊，拜訪奧地利商務代表辦事處商務代表歐賀曼（Mr.Hermann Ortner）及奧地利台北辦事處處長陸德飛(Mr.Roland Rudorfer)，台東縣政府亦邀請專業水利技師黃俊凱與台大水工試驗所主任游景雲一同與會，共同探討奧地利水力發電領域的先進經驗以及拓展台東小水力發展的潛力及技術。





財經處長章正文表示，台東縣推展再生能源不遺餘力，以在地天然資源的特色，如地熱、小水力，希望可以小面積、高效率的發電方式，符合居民生活及景觀條件的方式取得電力。

奧地利再生能源發展方面，水力發電已超過50%的佔比，奧地利地形與台東形似，發展水力發電也面臨著河川含沙量大及急流等環境問題，目前已可透過鍍膜技術來解決含沙引起的摩擦問題，發電機組的運作及發電量已非常穩定，奧地利有許多廠商不斷研發與改進機組技術，機組規模從手提式到極大的都有，適用於不同水量區域的需求。