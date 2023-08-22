轟雲豹掏空國庫「鄉親不意外」　台南藍軍：國家級犯罪結構

記者林東良／台南報導

針對雲豹能源董事長賴勁麟、獨立董事李退之，被在野批為雲豹「門神」因而辭職，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，雲豹介入光電掏空台電弊案，看在台南鄉親眼裡一點都不新鮮，因為這就是新潮流子弟兵太陽黑金翻版。

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，賴清德新潮流子弟賴勁麟、李退之的雲豹介入光電掏空台電弊案，懇請全國檢察官聯手辦案，勿任由貪腐侵蝕國本。（圖／記者林東良翻攝）

國民黨議會黨團書記長蔡育輝指出，新潮流子弟兵們介入台電饋線、國有土地承租，掏空國庫獲得龐大利益，再流向民進黨立委選舉、總統選舉，面對這龐大的國家級犯罪結構，懇請全國檢察官聯手辦案，不要再一刀切，任貪腐侵蝕國本！

蔡育輝指出，台電是壟斷的國營事業體，人民因為信任所以願意認購台電的股票，誰知在民進黨完全執政這些年，新潮流雲豹們藉著太陽光電種電，掏空台電，導致台電虧損近5千億元，這些錢包裝成政治獻金，直接成為民進黨立委選舉、總統大選、地方縣市長和議員選舉的資金，擁有台電股票的人民，只能看著股票欲哭無淚。

蔡育輝指出，用國家資源養新潮流子弟兵，再回顧就會了解賴清德當年為何在市長任內，不顧農漁民，不顧生態，以非核家園的願景洗腦鄉親，在台南拼命種電，光是一個七股區，就有1千多公頃的土地在種電，根據台電2023年6月的統計，台南市太陽光電裝置容量，在全國仍是排名第1，遙遙領先高雄和屏東。

蔡育輝痛批，賴清德和他的新潮子弟，只是要維護他們的非核家園神主牌嗎？從新潮流們在台南介入太陽光電的弊案連連，證明賴清德和新潮流子弟們不是不喜歡核電，只是更喜歡新台幣，新潮流太陽光電黑金共犯集團不分南北，介入利益龐大的光電，不需要光電專業只需要前中執委郭再欽、前立委賴勁麟、前議員李退之，再結合現任立委，光電業者就能承租國有地，購買土方整地，爭取台電饋線，整張新潮流太陽光電黑金共犯網，低買高賣狠狠地掏空國庫，成就新潮流綠蟑螂的選舉金庫。

蔡育輝拿著一張張台電股票說，新潮流用國家資源變相養新潮流子弟兵，人民信任國營企業台電，台電股票卻成壁紙，影響更深遠的就是，台電虧空資本額，哪來的錢更新設備，台灣不停的跳電危機，就成為人民和企業的揮之不去的夢魘，台南郭再欽案、前經發局長陳凱凌案，是否都跟太陽光電黑金有關？一份份的檢舉資料都在檢調處，不知檢察官們能否像韓國檢察官們，敢捍衛國家和人民的權益，伸張司法的正義！