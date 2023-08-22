快訊／收回借款被疑洗錢逃稅！謝國樑告綠委林楚茵求償300萬敗了

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者黃哲民／台北報導

基隆市長謝國樑去年（2022年）參選時，被民進黨立委林楚茵等綠營民代開記者會指稱涉嫌洗錢，謝國樑認為遭抹黑，告林楚茵索賠300萬元並要求在報紙刊登判決全文。林楚茵透過律師主張對可受公評之事提出合理質疑、無誹謗意圖。台北地院審結，今判決謝國樑敗訴，可上訴。

本案源於謝國樑2018年擔任金星國際公司負責人期間，以公司之名借台幣300萬元與美金320萬元給時任德信證券董事長林冠百，林男涉以捏造的股權交易、掏空德信創投等子公司共1.1億餘元，用於清償對金星公司的欠款，林男與2名共犯去年8月已被台北地檢署起訴涉犯《證券交易法》等罪嫌。

謝國樑在去年11月的九合一公職選舉角逐基隆市長寶座，前述借貸案被民進黨對手蔡適應與綠營用來質疑個人誠信。林楚茵去年9月26日和同黨立委羅致政、林靜儀等人在立法院開記者會，以《踢爆謝國樑涉洗錢？從天而降的320萬美金》為題，指稱謝國樑獨資成立金星公司，2016年登記資本額僅台幣700萬元，怎有辦法借給林冠百近億元鉅款。

▲民進黨立委林楚茵 。（圖／記者黃宥寧攝）

林楚茵等人質疑謝國樑恐涉及收受林冠百掏空案的犯罪所得、可能涉犯《公司法》、鉅額逃漏稅、洗錢與使公務員登載不實等罪嫌，要求謝國樑出面說清楚。蔡適應並於去年11月，向基隆地檢署告發謝國樑涉嫌洗錢。

謝國樑認為遭抹黑，去年勝選並提告要求林楚茵賠償精神慰撫300萬元、須在報紙刊登判決全文。北院開庭時，2位主角都沒到場，謝國樑委任律師指出，林楚茵開記者會當天也在個人臉書粉專PO文，以相同內容對謝國樑做不實陳述，並在謝國樑澄清後，隔天繼續誣指謝國樑涉及洗錢犯罪，林楚茵未盡查證義務，應賠償與回復謝國樑名譽，並移除臉書貼文。

林楚茵委任律師潘兆偉辯護指出，林楚茵本案是對可受公評之事提出合理質疑，無誹謗意圖，謝國樑也沒控告林楚茵涉嫌誹謗，林楚茵更沒必要在報紙刊登判決全文，司法院通常會上網公開判決內容，任何人都可查閱，何必在特定媒體與管道花錢再刊登一遍。