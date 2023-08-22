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狂辦門號鑽驗證漏洞！6600蝦皮錢包助詐團坑騙　紅髮主嫌落網

記者張君豪／台北報導

詐團遭警示帳戶出現從金融機關轉移到電商虛擬帳戶的趨勢，國內蝦皮賣場虛擬帳戶（錢包）已躍升為警示帳戶最大宗，佔一半以上，數量更超過6600個，且多涉及解除分期付款詐騙，光是蝦皮虛擬帳戶涉案造成民眾匯款損失就高達1300萬元。檢警懷疑幕後有集團大量申辦蝦皮虛擬帳戶供詐團使用，刑事局電偵大隊會同基隆刑大、台中第一、第四分局、彰化溪湖分局共組專案小組調查。

▲刑事局破獲超偶女歌手男友協助詐團申辦洗錢帳號，收網逮捕10人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲網路行銷業者協助詐團申辦洗錢帳號，逮捕羅姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

警方鎖定一網路系統商羅男（38歲）與共犯林男、張男創立8間企業社，先後申辦2萬4千餘筆門號賣給中國詐團使用，由於犯嫌利用紙上公司就可申請大量門號，顯示電信商內控機制有很大問題，國家通訊傳播委員會（NCC）8月初就重罰賣出門號的台灣之心1600萬元，也創下NCC成立以來對電信商裁罰的最高金額。

▲刑事局電偵大隊22日破獲創設蝦皮帳號供詐團洗錢的犯罪集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊逮捕同案共犯張男。（圖／記者張君豪翻攝）

另外檢警查出，羅嫌等人成立包含「龍谷數位」等多家網路行銷公司，以上述手法申辦大量門號，其中羅嫌曾出口47筆台灣電信門號到中國大陸，儼然成為中國黑幫詐團的通訊商，後來更透過二類電信商「海峽電信」，繼續申購海量門號供詐團使用。

加上近期因詐團收簿須看管民眾，衍生虐囚風波，導致警方大力取締人頭帳戶、收簿手及取款車手，詐團看準風險大增，改用向電商創設虛擬帳號讓被害人匯款，進而透過購買虛幣泰達幣洗錢、其中因蝦皮電商缺乏雙重審核機制，導致歹徒僅用偽造身分證件，就可大量申請虛擬帳號。

▲刑事局電偵大隊22日破獲創設蝦皮帳號供詐團洗錢的犯罪集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊22日破獲創設蝦皮帳號供詐團洗錢的犯罪集團，查扣貓池大量SIM卡。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方調查發現羅嫌先以上述手法取得數萬筆門號，並在大陸購買貓池（Modem Pool）成立行動機房，藉此快速接收蝦皮帳號的手機簡訊認證，羅嫌等人利用進行假交易手法，輕鬆創建上萬個虛擬銀行帳號。

專案小組查出，以往詐團收簿價格約在3-5萬元新台幣，但跟羅嫌購買蝦皮帳號僅須3-5百元，只要百分之一的價格就可取得人頭帳戶，羅嫌在今年5月就已經觸犯相關案件遭新北檢起訴，但仍從事相關犯罪，包括與超偶歌手林鑫汝男友吳宗佑共同創人頭帳戶營利獲利數千萬元。

▲刑事局電偵大隊22日破獲創設蝦皮帳號供詐團洗錢的犯罪集團。（圖／記者張君豪翻攝）

電偵大隊今年6-7月間發起三波拘提搜索行動，逮捕包含羅嫌等5人到案，並查扣貓池主機貓池主機34臺、行動電話SIM卡1904張、電腦13台、筆電2台、現金19萬餘元、手機10支、門號申請書等贓證物，警詢後依觸犯組織犯罪條例、詐欺等罪嫌移送台北地簡述偵辦，羅嫌因重複實施相同犯罪，與同案共犯張嫌遭檢察官聲押獲准，其餘3人數萬元交保候傳。

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