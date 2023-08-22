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賴勁麟請辭替綠營止血？　徐巧芯嗆：他只是幫新潮流看店「掌櫃」

▲▼國民黨立委參選人徐巧芯。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲國民黨立委參選人徐巧芯。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

前民進黨立委賴勁麟遭疑「賺綠能財」，昨宣布辭去「雲豹能源」及其他18家綠能公司董座職務，但仍被外界解讀是為女兒、綠委賴品妤選情止血。對此，國民黨立委徐巧芯22日表示，她擊潰賴勁麟19個董座，小公主本人也搖搖欲墜，但賴勁麟請辭只是「被」斷尾求生，他本來就只是幫新潮流看店的「掌櫃」，做不下去了就換一個，沒有什麼了不起，背後的金權結構、掏空國家才是毒瘤。

徐巧芯今日在臉書發文表示，她擊墜賴品妤爸爸的19個董座，小公主本人也搖搖欲墜，但賴勁麟請辭只是「被」斷尾求生，19個董座的帳還是要算清楚。

徐巧芯指出，賴勁麟被揭露，擔任19家公司董事長，全都登記在內湖區基湖路同一棟大樓內，其中16家登記在同一個地址。但其實，賴勁麟先後兼任過22家能源公司的負責人，且雲豹能源的高管們，每個人都身兼其他能源，或是相關產業公司董事長，少則數家，多則十多家。

徐巧芯舉例，雲豹能源創辦人兼發言人張建偉，曾經先後擔任20家能源公司的負責人；雲豹執行長譚宇軒，先後擔任18家能源公司負責人；雲豹能源總經理趙書閔，先後擔任7家能源公司負責人。光是這四人名下，雲豹能源掌控運作的子公司，扣掉重複的，還有起碼30家以上，她質疑「為什麼雲豹能源做綠電生意，會需要設立這麼多的子公司？是在玩大富翁嗎？」

對於雲豹能源稱，由於不同案場而有不同開發條件與風險係數，所以能源公司依照案場不同條件，「一案一公司」或是「數案一公司」都是正常的，是為了降低開發不順與資金周轉的風險。然而，徐巧芯認為，能源公司成立子公司競標或是購買案場開發，案場能買，當然也能賣，而且連公司一起打包更好賣，光是2018到2019年間，雲豹就出售了14個案場，其中兩度賣給美商貝萊德資產管理。

徐巧芯透露，由張建偉擔任負責人的兆洋公司，2018年更以14.7億元賣給英商；2019年，兆洋得標高雄美濃0.9公頃，以及台南善化1公頃的國有地太陽能案場，雲豹先賺英商一筆收購利潤，後續再賺英商委託案場維運管理的費用。

「難道英商就被雲豹當成了冤大頭嗎？當然不！」徐巧芯說，台電保證收購的成本價差，就是英商利潤，民進黨政府口口聲聲說發展綠能，保證不會高價收購，結果卻是外資撈金，台電倒楣，新潮流發大財。雲豹能源之所以要成立這麼多子公司，就是因為有民進黨門神，案場拿得多，子公司自然只能一家一家開。

徐巧芯也補充，太陽能板淘汰年限約20年，預估2030年起，台灣每年就將會有大約1萬公噸的廢棄太陽能板要處理，而到了2035年之後，每年增加到10萬公噸太陽能板要汰換。目前已有學者示警，太陽能板回收除了技術不純熟、成本高外，台灣法規又不完善，就怕到時「一案一公司」原來是「黑暗兵法」，公司結束後，應報廢的太陽能板就成了呆帳。

「所以賴勁麟請辭董座重要嗎？」徐巧芯痛批，除了父愛保護雲豹小公主外，他本來就只是個幫新潮流看店的「掌櫃」，做不下去了就換一個，再不行就再換一個，沒有什麼了不起，背後的金權結構、掏空國家才是毒瘤。

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