郭台銘「看柯文哲嘴臉又吃侯友宜豆腐」　黃越綏：最荒謬非他莫屬

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，引來外界猜測有意投入2024總統大選。作家黃越綏指出，目前非綠的三人中，最荒謬的非郭台銘莫屬，一昧小心翼翼的看民眾黨柯文哲的嘴臉，又老神在在的吃國民黨侯友宜的豆腐，現在的他已經變成破壞團結的麻煩製造者，且愈䧟愈深。

黃越綏說，郭台銘四年前就挾首富身分，打算由商轉政，結果最後退出國民黨，近期保證將繼續支持侯友宜，卻又變成賭輸翻桌的失信典範。依照目前的趨勢發展，別說是期待三隻小豬能夠一起喝咖啡，再過一陣子，恐怕就要變成三隻小豬各自回舍吃餿去。

黃越綏認為，其實與其再次退選而留下永遠的汚名，郭台銘何不立刻捲起袖子開始展開連署的活動，讓大家看看誠意和魄力。現在左看柯文哲，右吃侯友宜豆腐，最後又以不甘寂寞，和自命不凡的員外角色四處遊蕩。企業以利為前提，因此生存的方式，不論是採取投資或併購，都是商界手段無可厚非。但總統候選人的人設必須具有，雖千萬人吾往矣的精神與勇氣，尤其更要有無私而忘我的情操，且在位的一天其服務的目標，就應以全民為首以國家為重，

黃越綏表示，大小選舉最缺的資源就是銀彈，郭台銘早已滿溢卻還在猶豫和徬徨，如果怕輸，他本非政治世家又沒有實務經驗，如果輸了也是非戰之罪，至少圓了自己參選中華民國總統的夢；如果還害怕當國民黨破壞團結的罪名，甘脆大方一點出錢支持她，出來卡一腳當老五，那麼他的民調就會好看些。

黃越綏勸郭台銘，既然進廚房就不要怕熱，何況輸贏乃兵家常事，她就是欣賞金浦聰說的那句話，「最壞的打算是挺著胸膛倒下去」，至少在她心目中是條漢子。

郭台銘自年初以來頻以各種言行「類參選」，引來各界關注，日前雖拋出「三隻小豬」寓言，呼籲在野陣營合作，但又說，將在8月22、23日在金門發表重要演講，是否正式宣布參選成為焦點。

