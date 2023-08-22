民進黨可以躺著選？　前綠委曝隱憂：派系問題成未爆彈

▲賴清德在多份總統民調中保持領先。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

針對2024總統大選，目前多份民調中皆為民進黨總統參選人賴清德大幅領先，近期更突破四成的支持度天花板，被外界視為當選已「毫無懸念」。不過，前民進黨立委李俊毅則認為，民進黨順風的局勢至少會維持一個多月，應趁這段「穩贏」的時間整合各個派系，若不整合，派系問題將會成為民進黨的未爆彈。

李俊毅21日在節目《少康戰情室》中指出，在野整合應該還會再亂一個多月，到十月初態勢才會逐漸明朗，所以民進黨順風的局勢至少還會維持一個多月，應該要利用這段時間站穩贏的基礎。

「不是躺著選」，李俊毅直言，綠營也還有很多基礎需要補足，例如經濟面要如何建立企業界的信心，再來就是年輕族群，年輕人看到挑戰者不成氣候的情況下，最有可能就是不去投票，或許就會形成史上最低投票率，所以年輕人也是民進黨要重建的基礎，「我們不希望贏是建立在挑戰者爛的基礎下。」

此外，李俊毅提到，民進黨還有一個還沒被討論到的派系問題，「現在還是派系主導一切，所以內部還有問題沒被爆出來」，他也示警，不要到時候在野已經整合，綠營才發現螺絲沒拴緊。

▼前民進黨副秘書長李俊毅建議賴清德及早整合黨內派系。（圖／李俊毅辦公室提供）