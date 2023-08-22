三隻小豬變「三個和尚」？　李艷秋怒轟：消耗民眾下架民進黨信念

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前引用三隻小豬的故事呼籲在野合作，不過，媒體人李艷秋22日開轟，三隻小豬中，一個毫無攻擊力，完全沒有鐵漢的霸氣；一個只會嘴砲，想不出來他曾做過什麼；還有一個只想做老大，卻砲口對內，專打同陣營的人，痛批「不僅消耗民眾下架民進黨的信念，也消磨了選民對換黨的期待，不論是三隻小豬還是三個和尚，反正只要有三個，就很煩很討厭。」

國民黨主席朱立倫日前表示，根據他所掌握的民調，快六成的人希望政黨輪替。對此，李艷秋今日在臉書發文表示，近期有一份民調顯示，原先六成要下架民進黨的選民，現在只剩四成，雖然目前民調數字大多不可信，但這個數字她相信，因為在野黨的三隻小豬完全忘了人民為什麼要下架民進黨。

李艷秋質疑，看到雲豹綠能集團的事爆出，誰還記得前不久台南的光電槍擊案？當看到雲豹營收暴漲919%，淨利暴增21倍，向綠營派系上貢了至少1700萬獻金，有沒有想起高端？有沒有想起行政院顧問們為通緝犯洗錢、保護詐騙犯詐台灣人20億的血汗錢？台南議長不是行賄就是貪污，而他們都是民進黨主席賴清德的子弟兵，不是嗎？那些沒有底線的防疫預算和前瞻預算，都到哪裡去了？為什麼一下雨，仍然汪洋一片？

李艷秋痛批，民進黨將台灣人用顏色區分，是自己人就在權力結構下吃香喝辣，所有位子佔好佔滿，用網軍側翼圍剿異議者，用NCC（國家通訊傳播委員會）控制輿論並扶植友綠電台，連正義最後的防線「司法、監察」也嚴重綠化，再也不受人民信賴。而這些骯髒貪污、腐蝕台灣民主的事，就是台灣人要下架民進黨的原因，因為沒有換黨執政不會有真相，也不會有改變。

「但是在野的這三隻小豬，你們都在幹什麼？」李艷秋開嗆，一個毫無攻擊力，完全沒有鐵漢的霸氣；一個只會嘴砲，想不出來他曾做過什麼；還有一個只想做老大，卻砲口對內，專打同陣營的人，三人不僅消耗民眾下架民進黨的信念，也消磨了選民對換黨的期待。

李艷秋砲轟，他們口口聲聲要許台灣一個未來，結果卻終結了台灣公平正義的可能，「正事不幹，只知道撒錢搞大進場，沒錯！郭台銘我就是在說你，我先預言，賴清德支持度衝破50％的天花板很快就到。不論是三隻小豬還是三個和尚，反正只要有三個，就很煩很討厭。」