徐耀昌退黨震撼彈！曾玟學曝「無黨籍力量集結」：影響2024選戰

▲苗栗縣第二選區立委無黨籍參選人曾玟學。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

前苗栗縣長徐耀昌22日凌晨發出聲明宣布退出國民黨，在政壇投下震撼彈，也讓國民黨2024選戰埋下變數。對此，無黨籍立委參選人、現任苗栗縣議員曾玟學表示，對於徐耀昌的決定並不意外，從去年的縣長選戰就已埋下伏筆，如今苗栗地方無黨籍的勢力重新集結，對比欲振乏力的國民黨，哪股力量會對苗栗的未來造成比較大的影響，還有待觀察。

對於徐耀昌宣布退黨，政界人士今(22日)早紛紛表達看法。苗栗縣第二選區立委國民黨參選人邱鎮軍對於徐耀昌這一決定表示遺憾但尊重，同時也呼籲藍軍要團結一致，才有機會打贏2024的選戰。

▲邱鎮軍呼籲藍軍要團結一致。（圖／記者蔡文淵翻攝）

同一選區的對手、無黨籍立委參選人曾玟學則表示，徐耀昌的舉動並不讓人意外，這一伏筆早在去年苗栗縣長選戰就已埋下，當時現任縣長鍾東錦選擇未獲得國民黨提名，選擇脫黨、以無黨籍之姿參選，海線立委陳超明、徐耀昌都表態支持，當時國民黨內部就有許多聲音。

曾玟學指出，日前郭台銘造勢時，徐耀昌脫口喊出下架國民黨言論，足見徐與黨漸離漸遠，對國民黨有諸多不滿，可以觀察到苗栗地方政局產生非常大的變化，從縣長鍾東錦、到海線立委陳超明、還有前縣長徐耀昌、甚至現在的議長、以及議會的10多位議員全都是無黨籍的，這股勢力重新集結，會是非常具有影響力的集團，與現在老態龍鍾、欲振乏力的國民黨，哪個對苗栗的未來會造成比較大的影響，可以持續觀察。曾玟學認為，苗栗地方勢力的重整，對立委選戰、總統大選，都會產生一定的影響力。