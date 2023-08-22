　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長抽樣2.6萬人「92%不支持賴清德」　他傻眼教統計學：要讀書啦

▲▼館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲館長陳之漢。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

館長陳之漢21日在直播中質疑《美麗島電子報》的民調，抽樣僅1000人，可信度不足，他當場在直播裡對觀眾進行調查，取樣2.6萬人顯示「92%不支持民進黨參選人賴清德」。對此，台灣智庫策略長王義川則在臉書表示，「阿館，要讀書啦！」

《美麗島電子報》近日公布最新一波民調，數據顯示民進黨參選人賴清德獲39.4%支持，國民黨參選人侯友宜獲20.4%居次，而民眾黨參選人柯文哲獲19.8%居末。不過，這份民調讓陳之漢不解，質疑抽樣僅1000多人可信度不足，因此他當場在直播中透過聊天室進行民調，取樣數超過2.6萬人，結果顯示「92%不支持賴清德」。

結果出爐後，館長在直播中說，「奇怪了，我們這邊隨便調查，就超過90%的人很賭X他（賴清德），哪來40%左右的人支持他？」事實上，今年5月他也曾經在直播聊天室中「自辦總統大選」，當時柯文哲的得票率達84%。

對此，王義川在臉書直呼「阿館，要讀書啦！」他說，統計學抽樣理論裡面有教，為什麼民調做1067份左右，就可以推估母體了，「即使做10萬6700份，也不會改變推估結果太多啦！」

王義川在留言中也寫道，依照「中央極限定理」（Central Limit Theorem），隨機抽取大小為n的多批獨立樣本，當批數很大時，其每批樣本的平均數分佈會趨近於常態分配（Normal distribution），基於此一定理，就可以使用常態分配來作區間估計，計算其信賴區間（Confidence interval），亦即，民意調查設定「信心水準95%」，即信賴區間會落在（μ - 1.96σ, μ + 1.96σ） 之間，換句話說，就是p有95%機會落在此區間內。

至於所需調查人數的計算，王義川指出，基於「信心水準95%，抽樣誤差為正負3.0%」的前提下，可以計算需要調查多少樣本才可滿足此一條件，假設每一個候選人當選與落選的機率是均等的，即p=0.5，抽樣誤差=3%，經計算得知，樣本筆數（n）要大於 1067，故每家民調公司的樣本筆數均為1000筆左右。

在王義川貼文底下也有不少網友留言：「老師有教過叫中央極限定理」、「他不會懂啦，不要對X彈琴啦」、「大數法則，他會不會誤以為是大薯打折」、「草包你幹嘛理他」等。

ET快訊
iPhone 15新色！　6種顏色可選
台大實驗室爆炸　瞬間畫面曝光！
快訊／徐耀昌退黨　朱立倫：任何人違反黨紀必須嚴正處理
萬能充超夯！一票爆「狀況也很多」搖頭
恐怖畫面！23歲女騎士慘死　機車「碎光剩骨架」
台女出國「遭7人綁架」！　慘遭多次性侵
「專辦超大咖」前特偵組檢察官　詐騙建商2.6億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐耀昌脫黨後選立委？　曾玟學：郭台銘動向成關鍵

「柯文哲討好中共竟胡扯蛋」　台聯怒：消費李登輝用謊言欺騙！

徐耀昌退黨震撼彈！曾玟學曝「無黨籍力量集結」：影響2024選戰

快訊／不捨徐耀昌退出國民黨　朱立倫：但過去的小恩小怨都非重點

館長抽樣2.6萬人「92%不支持賴清德」　他傻眼教統計學：要讀書啦

黨部變堂口？他曝民眾黨雲林黨部染黑　執行長曾涉暴力討債

中國暫停台灣芒果輸入　民進黨：柯侯為什麼不表態？

陸祭台灣芒果禁令「介選」？　黃暐瀚：越警告誰不能勝選越是誰贏

民調／綠＞藍＋白！民進黨支持度37％　國民黨重挫5.9個百分點

吳釗燮憂中國軍隊快速現代化　訴求「攻擊台灣代價高昂」避戰

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

台南二監受刑人出獄　30人開豪車高調接風

坤達忘記七夕！曾送NG禮物　5位數包寵柯佳嬿「她滿挑的XD」

徐耀昌脫黨後選立委？　曾玟學：郭台銘動向成關鍵

「柯文哲討好中共竟胡扯蛋」　台聯怒：消費李登輝用謊言欺騙！

徐耀昌退黨震撼彈！曾玟學曝「無黨籍力量集結」：影響2024選戰

快訊／不捨徐耀昌退出國民黨　朱立倫：但過去的小恩小怨都非重點

館長抽樣2.6萬人「92%不支持賴清德」　他傻眼教統計學：要讀書啦

黨部變堂口？他曝民眾黨雲林黨部染黑　執行長曾涉暴力討債

中國暫停台灣芒果輸入　民進黨：柯侯為什麼不表態？

陸祭台灣芒果禁令「介選」？　黃暐瀚：越警告誰不能勝選越是誰贏

民調／綠＞藍＋白！民進黨支持度37％　國民黨重挫5.9個百分點

吳釗燮憂中國軍隊快速現代化　訴求「攻擊台灣代價高昂」避戰

飽受傷病困擾　日本網球一姐土居美咲宣布9月退役

情侶買房「共同貸款、共同持有」　網友急勸：沒登記不要過戶

自認史上最佳控衛？柯瑞：必須這樣回答　0號探員相挺

「颱風大溫床」出現　熱帶系統又將活躍！半個台灣午後迎雨

偷登討厭同事帳密「9次請自己吃好料」　科技大廠女員工下場慘了

美國櫻桃含禁用農藥！今年已抓33批違規　食藥署禁止4製造商進口

超誇張！玄彬穿露營裝也可以帥到破表　灰黑工裝口袋展現硬派時尚

叫Uber「我去買個飲料」運將點頭！他5分鐘後折返氣炸　網卻不挺

【廣編】安南區新宅重劃區　最具地點及價格優勢

不想被當猴「要騎哪一種車？」　超多狂推這台：國民機車！

小奶貓鑽進大卡車輪胎中間　勇男出手搶命！結局惹鼻酸

政治熱門新聞

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

呱吉批網路亂象：連余爸爸都戰是腦子壞了？

館長取樣2.6萬人92%不挺賴：哪來4成支持度

快訊／大陸策動尼加拉瓜推「排我納中」　台灣宣布退出中美洲議會

館長怒噴「美麗島民調」收新台幣：狗民調

徐耀昌宣布退出國民黨　藍議員：他會再選立委

ET民調／侯友宜支持度25.6%超車柯文哲　賴清德下滑0.2個百分點

快訊／不捨徐耀昌退出國民黨　朱立倫：但過去的小恩小怨都非重點

徐耀昌退黨！鍾東錦：尊重前縣長決定

賴品妤嗆核電燒到自己　他看賴勁麟請辭幫止血：好像懂了

黃國昌土地涉違規　新北市府擬罰6萬

分析／郭台銘823宣布選總統？　「肥皂劇」演至9月民調恐再崩跌

民調／蔡英文施政滿意度回到49％　「已脫離第四次執政困境」

徐耀昌宣布退黨　國民黨苗縣主委4字吐無奈

更多熱門

相關新聞

快訊／不捨徐耀昌退出國民黨　朱立倫：但過去的小恩小怨都非重點

快訊／不捨徐耀昌退出國民黨　朱立倫：但過去的小恩小怨都非重點

苗栗縣前縣長徐耀昌今（22日）凌晨宣布退出國民黨，除批國民黨中央提名新北市長侯友宜參選總統外，也列侯「四大罪狀」，並表示「國民黨必須要有人扮演烏鴉，來喚醒黨的最後一縷黨魂」。對此，國民黨主席朱立倫回應，於私他感到非常不捨和遺憾， 但國民黨屬於全體黨員跟支持者，任何人違反黨紀必須嚴正處理；現在國民黨正在團結一致、團結努力 ，希望過程中或過去的小恩小怨都不是重點。

黨部變堂口？他曝民眾黨雲林黨部染黑　執行長曾涉暴力討債

黨部變堂口？他曝民眾黨雲林黨部染黑　執行長曾涉暴力討債

民調／綠>藍＋白！民進黨支持度37％　國民黨重挫5.9個百分點

民調／綠>藍＋白！民進黨支持度37％　國民黨重挫5.9個百分點

侯友宜感性談妻子「真的欠她太多」　盧秀燕看完喊：有洋蔥

侯友宜感性談妻子「真的欠她太多」　盧秀燕看完喊：有洋蔥

民調／蔡英文施政滿意度回到49％　「已脫離第四次執政困境」

民調／蔡英文施政滿意度回到49％　「已脫離第四次執政困境」

關鍵字：

2024總統大選館長陳之漢王義川

讀者迴響

熱門新聞

50歲黃立成爆新歡！帶19歲烏克蘭嫩模回家

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

作家H爆熱戀「迪化街名門前媳婦」

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

午後雨擴全台　颱風可能生成時間曝

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

女打遊戲暈船！曖昧男約見面「坦白1事」　結局神轉

少將掰燒光花光2800萬現金　檢出招後全出現

國衛院新研究估　國內22萬人不知已罹糖尿病

呱吉批網路亂象：連余爸爸都戰是腦子壞了？

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面