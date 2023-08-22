館長抽樣2.6萬人「92%不支持賴清德」　他傻眼教統計學：要讀書啦

▲館長陳之漢。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

館長陳之漢21日在直播中質疑《美麗島電子報》的民調，抽樣僅1000人，可信度不足，他當場在直播裡對觀眾進行調查，取樣2.6萬人顯示「92%不支持民進黨參選人賴清德」。對此，台灣智庫策略長王義川則在臉書表示，「阿館，要讀書啦！」

《美麗島電子報》近日公布最新一波民調，數據顯示民進黨參選人賴清德獲39.4%支持，國民黨參選人侯友宜獲20.4%居次，而民眾黨參選人柯文哲獲19.8%居末。不過，這份民調讓陳之漢不解，質疑抽樣僅1000多人可信度不足，因此他當場在直播中透過聊天室進行民調，取樣數超過2.6萬人，結果顯示「92%不支持賴清德」。

結果出爐後，館長在直播中說，「奇怪了，我們這邊隨便調查，就超過90%的人很賭X他（賴清德），哪來40%左右的人支持他？」事實上，今年5月他也曾經在直播聊天室中「自辦總統大選」，當時柯文哲的得票率達84%。

對此，王義川在臉書直呼「阿館，要讀書啦！」他說，統計學抽樣理論裡面有教，為什麼民調做1067份左右，就可以推估母體了，「即使做10萬6700份，也不會改變推估結果太多啦！」

王義川在留言中也寫道，依照「中央極限定理」（Central Limit Theorem），隨機抽取大小為n的多批獨立樣本，當批數很大時，其每批樣本的平均數分佈會趨近於常態分配（Normal distribution），基於此一定理，就可以使用常態分配來作區間估計，計算其信賴區間（Confidence interval），亦即，民意調查設定「信心水準95%」，即信賴區間會落在（μ - 1.96σ, μ + 1.96σ） 之間，換句話說，就是p有95%機會落在此區間內。

至於所需調查人數的計算，王義川指出，基於「信心水準95%，抽樣誤差為正負3.0%」的前提下，可以計算需要調查多少樣本才可滿足此一條件，假設每一個候選人當選與落選的機率是均等的，即p=0.5，抽樣誤差=3%，經計算得知，樣本筆數（n）要大於 1067，故每家民調公司的樣本筆數均為1000筆左右。

在王義川貼文底下也有不少網友留言：「老師有教過叫中央極限定理」、「他不會懂啦，不要對X彈琴啦」、「大數法則，他會不會誤以為是大薯打折」、「草包你幹嘛理他」等。