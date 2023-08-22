快訊／不捨徐耀昌退出國民黨　朱立倫：但過去的小恩小怨都非重點

▲朱立倫22日上午陪同國民黨立委參選人張智倫在中和廣濟宮參拜並受訪。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／台北報導

苗栗縣前縣長徐耀昌今（22日）凌晨宣布退出國民黨，除批國民黨中央提名新北市長侯友宜參選總統外，也列侯「四大罪狀」，並表示「國民黨必須要有人扮演烏鴉，來喚醒黨的最後一縷黨魂」。對此，國民黨主席朱立倫回應，於私他感到非常不捨和遺憾， 但國民黨屬於全體黨員跟支持者，任何人違反黨紀必須嚴正處理；現在國民黨正在團結一致、團結努力 ，希望過程中或過去的小恩小怨都不是重點。

徐耀昌先前替鴻海董事長郭台銘站台時，喊出「下架國民黨」等語，國民黨考紀會發函要徐說明。然而徐22日凌晨在臉書粉專宣布退出國民黨，並表示他為了國民黨可以在苗栗永續執政、為了黨工有薪水可以安家，他苦心經營、努力募款，但黨中央卻為了少數人的私心，提名一個連名字都叫不出來的人（指國民黨2022苗栗縣長候選人謝福弘），無情斬斷數十年的同志情誼，與如今2024總統大選情形有何不同？

徐耀昌說，「提一個連黨內同志都不認同的人，提一個在韓國瑜選總統時冷眼旁觀的人，提一個在百場公投中拋棄國民黨的人，提一個竊取黨的權力，卻不肯付出分毫的人，傷透基層支持者的心，斷送國民黨的前程」。

朱立倫22日上午到新北市中和廣濟宮參拜並受訪，媒體詢問怎麼看徐耀昌宣布退黨，以及是否考紀會會持續調查徐先前稱「下架國民黨」一案。朱立倫表示，國民黨是一個大家庭，屬於全體黨員跟支持者，必須有嚴正黨紀，任何人違反黨紀必須嚴正處理，所以考紀會會秉持這樣原則處理。

但朱立倫也說，「於私，大家都是老朋友，好朋友，我們也感到非常不捨和遺憾」， 但回歸一句話，這大家庭屬於大家的，必須嚴正按照黨紀處理。

媒體追問怎麼看徐耀昌列侯友宜四大罪狀，朱立倫表示，侯獲得全體黨代表一致同意徵召為提名人，過程中大家可看到侯當時民調是最高，也是縣市長跟立委共同支持。大家正在團結一致、團結努力 ，希望過程中或過去的小恩小怨都不是重點，重點是大家都在為了中華民國、兩岸和平、公平正義，必須下架民進黨，團結努力確保台灣安全。