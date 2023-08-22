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男遊客苗栗山中「暈眩脫隊迷路」　隔天1.5km外尋獲...倒臥草叢

▲▼新北市林老翁參加旅遊團迷失在苗栗三義山林，搜救人員一夜蒐尋，第二天於1.5公里外發現老翁倒臥草叢，所幸並無明顯外傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲新北市林老翁參加旅遊團迷失在苗栗三義山林，搜救人員一夜蒐尋，第二天於1.5公里外發現老翁倒臥草叢，所幸並無明顯外傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

新北市三重一名71歲林姓老翁20日參加旅遊團，到苗栗三義地區旅遊，下午集合時未見人影，友人報警協尋，隔天上午在1.5公里外山區尋獲，老翁倒臥草叢，身上無明顯外傷，搜救人員將老翁攙扶步出山林，由救護車送醫治療。

苗栗警分局龍騰派出所20日傍晚6點多接獲民眾報案，有旅遊團團員在三義鄉一處渡假村旅遊失聯，請警方協助。

警方初步了解，失聯的71歲林姓老翁是參加里民旅遊活動，同團1百多人共4輛遊覽車，由新北市三重至三義鄉一處渡假村旅遊，20日下午2點集合時間仍未見人影，導遊四處找人未獲只好報案請警方協尋。

員警受理後立即調閱渡假村周邊之監視影像查詢，派員前往園區周邊山區搜尋，同步通報警消並商請地方救難協會協尋。經過一夜搜尋，於21日上午8時45分左右，在距離渡假村外約1.5公里處山區，發現失聯林姓老翁倒臥山林草叢，檢視老翁身上所幸並無明顯外傷，警消人員將老翁攙扶步出山林，並同時通知救護車送醫治療。

老翁向警方表示因一時暈眩無法辨識方向而脫隊，對員警及消防救難人員積極協尋，深表感激，如不是大家熱心出手援助，恐已發生不測。

苗栗警分局提醒民眾，外出到陌生景點旅遊千萬不可單獨行動，最好攜帶聯絡用行動電話，隨時可與領隊及團員取得聯繫，避免發生迷途意外。

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