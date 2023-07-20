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另類行人地獄！苗栗三義人行道　赫見一排「流動廁所」

▲▼苗栗三義鄉流動廁所出現在人行道上，引起民眾熱議，公所表示會要求施工廠商儘快移走。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗三義鄉流動廁所出現在人行道上，引起民眾熱議，公所表示會要求施工廠商儘快移走。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣三義鄉最近完成的河川加蓋停車場，原本放在空地的流動廁所改放在人行道上，引發民眾不滿將照片po在臉書《靠北苗栗》，並聲稱政府口口聲聲說要改善人行地獄，是用嘴巴說的！

對此，三義鄉公所秘書表示，流動廁所是方便附近彩繪階梯景點及夜市遊客使用，原先擺放位置是路邊空地，路面整修後空地已加設人行道，包商施工完成後把流動廁所放回原地，會請廠商儘速將廁所移走。

▲▼苗栗三義鄉流動廁所出現在人行道上，引起民眾熱議，公所表示會要求施工廠商儘快移走。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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