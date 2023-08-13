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3女遊龍騰斷橋…導航引路往「荒廢農路」！　入夜受困竹林嚇瘋

▲▼3名女子駕車前往三義龍騰斷橋遊玩，回程時誤信導航受困在竹林深處，警方依據Line發送定位，找到受困民眾。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲3名女子駕車前往三義龍騰斷橋遊玩，回程時誤信導航受困在竹林深處，警方依據Line發送定位，找到受困民眾。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

住在桃園市的徐姓女子與2名友人駕車前往苗栗三義龍騰斷橋遊玩，回程時誤信導航，將車輛開到荒廢的農路，夜色昏暗受困在竹林深處，苗栗警方接獲報案，依徐女發送的定位，在當地農民引路下，找到3名受困民眾，協助他們平安脫困。

苗栗警分局龍騰派出所8月11日19時25分許，接獲24歲徐姓女駕駛報案，表示開車受困於三義鄉龍騰斷橋附近竹林內，車輛無法迴轉，請求協助。

警方接獲報案後立即請報案人以Line發送定位，確認徐女車輛受困位置為已荒廢的農路，若開車進入將無法迴轉，所以商請當地楊姓民眾騎機車引路，員警則以步行方式前往搜尋，經過近30分鐘的搜尋終於在竹林深處找到受困的3人。

據了解，徐女與同行戴姓徐姓女子為同學關係，她們從桃園市開車前往龍騰斷橋遊玩，回程時因誤信導航指引將車輛開到受困地點，又因該路段竹林傾倒覆蓋路面且溼滑，所以ㄧ行人不敢再貿然前進，只好向警方求援，感謝員警即時找到她們，讓她們平安脫困。

苗栗警分局呼籲民眾，外出旅遊可事前查詢相關路況、行進路線，地圖導航在一般平面道路或許管用，但若前往山區，最好還是悉心詢問當地民眾，切勿完全聽信導航系統，避免「誤入歧途」！

▲▼3名女子駕車前往三義龍騰斷橋遊玩，回程時誤信導航受困在竹林深處，警方依據Line發送定位，找到受困民眾。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼3名女子駕車前往三義龍騰斷橋遊玩，回程時誤信導航受困在竹林深處，警方依據Line發送定位，找到受困民眾。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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