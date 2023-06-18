台中男扛Ubike爬三義火炎山　夜間迷路求援獲救...還要騎回沙鹿

記者蔡文淵／苗栗報導

台中市一名王姓男子昨(17日)從沙鹿騎Ubike 到火炎山，還把Ubike 扛上山，不過，到了晚上7點多迷路求援，由三義消防分隊隊員帶下山，完成一場少見的山域救援。

▲王姓男子從台中沙鹿騎Ubike到苗栗三義爬火炎山，晚間卻在山區迷路，由消防隊員上山引導協助脫困。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

苗栗縣消防局昨(17日)晚間7點54分接獲報案，一名山友在火炎山登山路徑上迷路求援，消防隊員請民眾用手機定位，並派遣三義分隊人員出勤救援，於晚上9點在距離登山口約2公里處接觸到迷路的民眾，隨後將民眾引導下山，在晚間10點回到登山口。

初步調查，34歲的王姓民眾昨(17日)下午從沙鹿騎Ubike到苗栗縣三義的火炎山登山，因為平常有在運動，就想帶著Ubike上山，結果到晚上7點燈光昏暗，路況不熟，擔心發生意外，所以報案求救，所幸只是虛驚一場，並未受傷。只是騎Ubike登火炎山，讓救難人員直呼不可思議。

據了解，從台中沙鹿區到火炎山，沿台一線接苗140線，距離約35公里，騎腳踏車約要兩個小時，王姓男子順利下山後，還是要沿途騎Ubike回到沙鹿。

消防局表示，以登山風險自負的角度，帶Ubike 上山非常猛，而且完全善盡保管責任，不過，記得天黑之前要下山，而且登山要「帶頭燈」「下載離線地圖」，安全才是最重要的。消防局強調，平安下山才是最猛的登山人。