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明年國防總體預算6068億創歷史新高　蔡英文：GDP佔比可望達2.5%

▲▼總統蔡英文21日在總統府聽取行政院「113年度中央政府總預算案」簡報。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文21日在總統府聽取行政院「113年度中央政府總預算案」簡報。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日在總統府聽取行政院「113年度中央政府總預算案」簡報後，針對國防改革表示，相較於2016年的3,596億元，明年度國防總體預算，包括基金與特別預算，將達到6,068億元，創下歷史新高，占GDP比率也可望達到2.5%。

蔡英文表示，台灣在國防改革方面，有逐步展現成果，陸軍八輪裝步戰鬥車，今年底將完成683輛的撥交，首批M1A2T戰車也將出廠，空軍的勇鷹號高教機已經完成16架交機，F-16A/B型戰機性能提升，今年底將完成全數141架改裝工程，海軍、海巡的國艦國造，到今年底，將交船91艘各式艦艇，而第一艘潛艦原型艦，也可望在下個月如期下水。

蔡英文表示，同時也如火如荼改善國軍營舍環境，總共103案、222棟的「興安專案」計畫，明年將有豐碩的進度，到明年底，我們預計完成90案，超過6萬名國軍弟兄姊妹，在軍旅生涯中，將有更舒適的生活環境。

蔡英文指出，相較於2016年的3,596億元，明年度國防總體預算，包括基金與特別預算，將達到6,068億元，創下歷史新高，占GDP比率也可望達到2.5%，「台灣必須持續強化自我防衛能力，展現自我防衛的決心，確保國家安全與利益，也爭取更多國際支持」。

另外，蔡英文說，要守護國家，也要建設地方，均衡城鄉發展也是我們重要的施政方向，在她剛就任時，整體公共建設預算，只有約3,000億，今年已經超過5千8百億，明年將會再成長，達到5,886億，其中包含了844億的前瞻預算。

蔡英文指出，政府也逐年增加對地方的協助，明年度統籌稅款及一般性補助款，將成長10%，達到6,346億，再加上各部會計畫型的補助，對地方財政挹注規模，將突破9,000億元；在中央的協助下，地方政府的財政也有所好轉，「我們不會讓地方破產，我們一貫的信念是，建設不分黨派，每一個人的故鄉都要照顧」。

蔡英文說，明年度的中央政府總預算，是8年執政最後一本總預算，但執政團隊，仍然一本初衷，謹守財政紀律，建設國家、照顧人民、壯大台灣。

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