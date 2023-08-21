「台灣經濟規模更大、國力更強」　蔡英文親翻數據：不可能做假帳

▲總統蔡英文21日在總統府聽取行政院「113年度中央政府總預算案」簡報。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日在總統府聽取行政院「113年度中央政府總預算案」簡報，這是她8年執政最後一本總預算案。她在會中表示，台灣的總體經濟規模變得更大，台灣的整體國力變得更強，她舉例，今年瑞士洛桑管理學院（IMD）的「財政情勢」評比，台灣從2016年的第12名，大幅進步到第6名；同時，整體競爭力，從2016年的14名進步到第6名，「我們必須強調，政府不可能做假帳，國際評比更不可能說謊」。

蔡英文說，她的任期剩下不到一年，執政團隊仍一本初衷，謹守財政紀律，持續為建設國家、照顧人民、壯大台灣，打下更好、更堅實的基礎。



蔡英文表示，明年度的中央政府總預算，歲入2兆7,092億元，和歲出2兆8,818億元，都再度創下歷史新高；與此同時，即便面臨疫後全球經濟放緩，但台灣經濟情勢穩健，帶來稅收成長，明年依法編列了1,150億的還債金額，也創下23年來的最高。

蔡英文說，最近，很多關於政府財政的討論，也充斥許多不實指控，有些人的疑惑是，蔡英文政府8年預算年年成長，還執行各項特別預算，為什麼負債比卻能夠減少。

她指出，原因在於，台灣的總體經濟規模變得更大了，台灣的整體國力變得更強了，讓政府有能力做更多事，也有餘裕還更多的債。她說，台灣的GDP，從上任時，2016年的17.5兆，大幅成長到今年的23兆，成長了將近6兆，成長的幅度，超過兩年的中央政府總預算。

蔡英文說，從2016到2022年，台灣平均經濟成長率是3.4%，高於全球平均。即使受到今年全球經濟衰退的影響，但台灣從2016年到2023年上半年的平均成長，仍然是亞洲四小龍第一，也因此從2017年起，總預算連續六年有歲計賸餘，甚至連續五年賸餘超過千億。

蔡英文表示，台灣的經濟成長，要歸功於2,300萬人民的共同打拚，但這8年台灣經濟脫胎換骨的關鍵之一，就是政府加大對基礎建設的投資，而其中以特別預算支應的「前瞻基礎建設」，更加強了投資的力道。

蔡英文指出，基礎建設的強化，迎來投資台灣大爆發。這幾年下來，投資台灣三大方案，加上境外資金回台審查金額超過2兆，外資加碼投資台灣也增加2兆，驅動台灣經濟成長動能。

她表示，台灣搶在美中貿易變局前，快速推動產業轉型，不僅讓台灣挺過全球百年大疫，維持經濟穩健成長，還搶進全球供應鏈重組的關鍵位置，更扭轉了過去依賴中國單一市場的路徑。

蔡英文表示，更重要的是，謹守財政紀律，在她上任時，中央政府的長期債務，已經累積達到5兆3,988億；而在她的任內，總預算舉債923億，特別預算舉債1兆1,237億。我們總共舉債1兆2,160億，但也還債達到7,810億。

「我們有借有還。」蔡英文說，到了今年7月底，包括總預算和特別預算，中央政府的實際債務是5兆8,338億，只增加了4,350億；長期負債比，則是從2016年的33%，下降到今年7月底的27.2%。

蔡英文舉例，今年瑞士洛桑管理學院（IMD）的「財政情勢」評比，台灣從2016年的第12名，大幅進步到第6名。同時，台灣的整體競爭力，從2016年的14名進步到第6名；在人口超過兩千萬的經濟體中，連續三年蟬聯全球第一，「這些數據都是公開透明，並且依法受立法院和審計機關監督，我們必須強調，政府不可能做假帳，國際評比更不可能說謊」。