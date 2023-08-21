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大陸 大陸焦點 特派現場

陸央企招聘出現「迴避親屬」條款　內部人士曝：迴避不代表杜絕

▲求職,招聘,人才,畢業生,失業。（圖／CFP）

▲大陸不止一間央企在近期列出的招聘要求中強調，「迴避近親屬」。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

在大陸的人力市場中，能獲得一個「央企」或「國企」的「編制」，等於是拿到鐵飯碗中的鐵飯碗，讓部分有能力者趨之若鶩。大陸國務院國資委官方微信在8月間公布近30間央企社會招聘的公告，不止一家列出「迴避近親屬」報名的要求，引起外界關注。

▲招聘,徵才,中國。（圖／CFP）

《經濟觀察網》報導，以國家能源集團2023年度第一批社會招聘為例，該企業便表示必須「符合國家能源集團親屬回避相關要求」。

此外，中國儲備糧管理集團有限公司上海分公司直屬企業16日發布招聘通告時也表示，「應聘人員報考崗位符合任職回避原則，不得報考配偶、直系血親、三代以內旁系血親以及近姻親關係親屬所在單位的崗位。」

至於國家電投所屬中國電能、華能國際工程技術有限公司還表示，有夫妻、本人或配偶直系血親在所報單位工作的，或有三代以內旁系血親或近姻親關係在招聘需求部門工作的，不得報名參加所在單位招聘。

一名央企人力資源負責人透露，回避不代表杜絕，跟錢有關係的關鍵崗位應該回避，但銷售和技術崗位，不用百分百回避近親屬；另一家以資訊技術為主業的央企人力主管也提到，「不會明確說規避，但是會調查，盡量避免。」

同為某央企人力資源相關人士強調，雖然一直鼓勵市場化選聘，但對於一個企業來說，員工沒有歸屬感、老是心神不定、不想在企業待下去，也不是好事，「還是歡迎系統內人士推薦人員來應聘，舉賢不避親，主要還是看前來應聘的本人，自身條件是否過硬。」

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