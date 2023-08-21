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大陸 大陸焦點 特派現場

「台灣當歸」對岸刷一排超興奮！　深夜衝微博熱搜第一

▲▼「台灣當歸」微博熱搜登頂！。（圖／翻攝自微博）

▲「台灣當歸」微博熱搜登頂。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

副總統賴清德出訪巴拉圭，分別過境美國紐約與舊金山，引發中共強烈不滿。解放軍東部戰區宣布19日起在台海周邊進行海空聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權，範圍遍及台灣北部、西南海空域。當日深夜，官媒《人民日報》更發文表示，「台獨」是歷史逆流，是絕路。祖國必須統一，也必然統一。#台灣當歸#話題立刻衝到微博熱搜第一。

《人民日報》官方微博於19日23時37分發出該貼文，還附上一張配圖。圖片顯示，大大紅色簡體「歸」字置中，左側放上台灣島形狀，底下寫著一句話「反『獨』促統，台灣當歸」。

這則微博的「#台灣當歸」話題也迅速衝上微博熱搜榜排名第一，閱讀量也很快就破10億次，且數字目前仍在增長中。

解放軍東部戰區微信公眾號昨日9時許發布共軍於台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓的訊息後，解放軍東部戰區19日一整天共發布7則對台相關訊息。

不少大陸網友瞬間被鼓動，留言刷一排「祖國必須統一」、「祖國必須且必然統一！任何分裂中國的行為必將讓自己走上絕路！」、「一個中國」。不過，也有網友諷刺稱，「一覺睡醒我以為動手了呢」、「起猛了，看成台灣回歸了」、「這個當歸發了好多次」、「天天喊口號雷聲大雨點小」。

另外還有微博貼文稱，「一起來說說，等台灣回歸了，你們想去台灣幹嘛？」也獲得了上千留言和超15萬的按讚。陸網友發揮想象力，激動表示，「去看看他們是不是依然很囂張」、「去台北故宮進貨」、「喝檳榔西施的奶茶」。

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台灣當歸兩岸大陸統一

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