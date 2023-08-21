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不用重按！計算機「有倒退鍵」他驚呆　一票+1：活29年才知

▲▼計算機,投資,上班,小資族,做報告。（圖／Pixabay）

▲同事結帳按錯數字秒救回。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「只有我不知道計算機這個按鈕的功能嗎？」有網友表示，同事結帳用計算機時按錯一個數字，下秒按了一個按鍵救回，令他驚訝到喊出聲。貼文引發熱論，「第一次知道，我是不是白活了」、「會計系表示這個鍵很重要」、「我可能用過，但現在很久沒用，被你這麼一說，也覺得好神奇喔！」

這位網友在Dcard發文「同事全傻眼」，貼出一台計算機的照片，並框出一個長得像「播放鍵」的按鍵，「只有我不知道計算機這個按鈕的功能嗎？」原來是同事結帳時按錯一個數字，當下他本想說「完了！要全部重新按過！」

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但對方淡定地按下該按鍵，下秒原PO驚呆，「沒想到這個按鈕居然可以倒退！」甚至驚訝到喊出聲，「你怎麼辦到的！好神奇！教我！」有趣的是，這一喊，同事全都傻眼，他瞬間尷尬不已，還在底下加了一個「笨」的標籤。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲同事按下「倒退鍵」，清除輸入錯誤的數字。（圖／翻攝自Dcard）

貼文引發熱論，也有網友詫異道，「謝謝你的這篇文……不然我也不知道」、「感謝30歲知道還來得及！」「我不知道耶！我明天進公司，確定一下我的計算機有這個鍵嗎？」「活了29年才知道這按鈕。」還有人開玩笑，「按下去，會播放數學老師叫你去走廊罰站的聲音」、「還用問嗎，這是播放鍵啊！」

有網友則指出，「我知道耶！可能因為在金融業工作，常常用到，少用計算機不知道正常啦」、「在銀行工作的me，沒有倒退鍵的計算機我可是不用的ㄛ」、「最好用&會計必備：M+/M-/MR/MC。」不過，似乎不是每台計算機都有倒退鍵，就有人貼出一款工程計算機的照片，「大部分計算機都沒有那個按鈕吧？我在公司看到的都長這樣。」

▼有人指出，不是每台計算機都有該按鍵。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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