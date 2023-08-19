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鬼月4生肖「偏財運大爆發」　升官加薪數錢了！

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲雖然鬼月禁忌多，不過有4生肖被點名偏財運在這時間大爆發。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

進入農曆七月雖然民俗禁忌多！不過也有好事要發生了，塔羅牌老師艾菲爾特別點名，「鬼月」4生肖偏財運來臨，是機遇與財富之月，努力將得到回報，財源滾滾來，為生活注入滿滿動力。依序上榜的有生肖虎、生肖馬、生肖龍及冠軍生肖鼠，工作上將有額外的獎金與獎勵，甚至喜獲升遷機會。

艾菲爾盤點「農曆七月偏財運旺爆」4生肖：

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第4名：生肖虎

會迎來財運的春風，有機會透過多種途徑增加財富，例如投資、創業或意外的機遇。但在追求財富時，請保持謹慎，避免過於冒險或盲目，同時你的勤奮和努力也將成為獲得財富的關鍵要素，別低估自己的努力付出。切記在追求財富過程中，保持穩健的理財觀念，能確保獲利的同時也防範風險。

第3名：生肖馬

事業方面會取得穩步進展，增加額外收入，你卓越的工作態度和才華也將得到肯定，或許能有加薪或領到獎金的機會。此外，這段時間可能出現一些投資和理財契機，請慎重評估風險、避免太衝動，著重於增進理財知識，並仔細考慮每個選擇。綜觀而言，你的經濟狀況有望獲得正向改變，但穩健和謹慎仍是追求財富時不可或缺的品質。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲生肖馬及生肖鼠工作獲得肯定，有加薪升遷的機會。（示意圖／記者劉維榛攝）

第2名：生肖龍

你的獨特創意和智慧會開啟獲利大門，無論是創業、投資都可能讓你荷包滿滿。同時與他人合作或參與團隊項目，也有機會帶來額外的經濟回報。但要保持嚴謹態度，避免因過度樂觀而忽略風險，追求財富時小心評估每個機會，確保在穩健的基礎上取得成功。以你的智慧和果斷作為引導，有能力把握機會、實現財富的累積。

第1名：生肖鼠

在工作或事業領域上可能會得到額外獎金和獎勵，甚至有升官的機會。此外，你的人際網絡還會帶來財富。同樣的，態度謹慎、妥善處理金錢事宜，以免過度消費或不慎投資。在財務規劃方面，審慎評估每個機會的風險和利益，確保明智地經營財務。你的應變能力有助於在這段期間充分利用偏財機會，實現經濟上增長。

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