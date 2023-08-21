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陸宣布禁台灣芒果進口　農業部：外銷多國「只有大陸驗出害蟲」

▲芒果。（圖／記者楊惠琪攝）

▲中國大陸再對台灣芒果發布禁令。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

大陸國台辦今（21）日宣布，今年以來大陸海關從台灣輸入大陸的芒果中檢測到有害生物大洋臀紋粉蚧，海關總署決定從今天起暫停台灣芒果輸入。農業部回應，我方從未接獲其他貿易國通知芒果檢出太平洋臀紋粉介殼蟲或因此採行暫停輸入措施，批評大陸屢次不符合國際慣例，未經科學性對話即任意中斷貿易的作法，且台灣芒果季已接近尾聲，這次禁令對芒果產銷影響有限。

針對陸方再下芒果禁令，農業部緊急發布新聞稿回應，台灣從未接獲其他貿易國通知芒果檢出太平洋臀紋粉介殼蟲或因此採行暫停輸入措施。並指陸方屢次不符合國際慣例，未經科學性對話即任意中斷貿易的作法，深感遺憾。農業部將持續透過雙邊管道呼籲中國大陸儘速與我國進行技術對話，尋求合理的解決方式，以儘早恢復芒果銷中。

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農業部進一步指出，台灣芒果已輸往中國大陸多年，自107年起，台灣芒果輸銷中國大陸5600餘批，僅於今年6月15日及8月3日接獲中方通知2批發現太平洋臀紋粉介殼蟲，經回溯包裝場及供果園後，已輔導供果農民及包裝場加強田間栽培、選果管理、農藥自主檢驗，並分別於7月4日及8月17日告知陸方，但皆無回應。此外，我方更持續加強輸出檢疫，確認符合國際規範及中國大陸規定後方予核發輸出檢疫證明書。

農業部次長陳駿季說明，從107年至112年間，輸往大陸5689多批，都沒有驗出，今年輸銷133批，僅在6月、8 月分別接獲陸方通報有2批驗出太平洋臀紋粉介殼蟲，也就是107年至112年間僅2批被檢出，檢出率是0.000344%，若只計算今年也只有1.35%，而且我方都有進行回溯調查，提出強化改善措施，也在8月17日回報陸方，但對方並沒有回應，事隔4天就直接發布禁令，這並不符合國際規範。

農業部表示，國內今年芒果生產量約17萬餘公噸，外銷量占總產量2.2%，其中外銷中國大陸938公噸，僅占產量約0.5%，顯示芒果屬於內需型水果，而台灣芒果外銷市場更是分散有成，沒有集中單一中國大陸市場，前兩大外銷市場為日本、韓國。加上今年芒果主要產季已接近尾聲，此次大陸暫停台灣芒果輸入，對我國芒果產銷影響有限。

據農業部統計，今年至7月底止，芒果外銷值達1475萬美元，外銷數量已達3873公噸，主要銷往日本(567萬美元、715公噸) 、韓國(384萬美元、628公噸) 、香港(303萬美元、1,458公噸)、中國大陸(171萬美元、938公噸)。

農業部表示，將持續推動加強內外銷與加工三支箭措施。首先內銷部分，將擴大國內各大連鎖通路、企業團購平台、開發多元產品及開拓外銷市場，並以超越今年行銷、加工及外銷實績，達1萬5千公噸以上為目標，持續確保芒果產季的產地價格水準，並提供補助方案引導加工業者擴大採購國產芒果原物料。

外銷部分，除建立「外銷作物生產供應鏈」供果園制度，引進專業團隊輔導田間管理及包裝場採後處理等，並針對芒果出口提供海外拓銷獎勵措施，鼓勵貿易業者積極開發中國大陸以外的新興市場。
 

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