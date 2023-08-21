賴勁麟辭雲豹董座將提告護名譽　藍黨團稱尊重：是為民提質疑

▲國民黨團總照曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨指立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司賺綠能財，且賴勁麟持股不到1%卻當董事長，質疑是「門神」。賴勁麟今天表示為避免政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，宣布辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。對此，國民黨團總召曾銘宗受訪回應，尊重賴勁麟請辭，但也強調，賴辭職的原因，是因為國民黨代表人民提出質疑，而非單純商場的人事異動，因此跟一般慣例完全不同，所以賴除了辭職之外，還要跟人民交代才對。

近期綠能問題受到在野黨猛攻，擔任雲豹能源公司董事長的賴勁麟也被質疑捐贈政治獻金獨厚綠營人士，導致事件延燒，賴勁麟今日下午在臉書宣布，即日起辭去雲豹能源董事長身份，並提到自己與雲豹能源，被某些政黨與媒體荒謬抹黑，他與公司將採取法律行動。

賴勁麟強調，自己一生職志是「堅定反核」，直言台灣根本沒能力處理核廢料，一有核災就是島毀人亡，而綠能是世界能源發展趨勢，而他也是最早提議推動相關法令的委員，促成了台灣綠能新時代來臨。

對此，國民黨團總召曾銘宗受訪回應，賴勁麟無這方面專業，除了辭職，為何雲豹請當董事長？且還是身為18家能源公司代表人，難道不該一併解釋清楚？至於賴勁麟稱在這段時間來毫無根據的荒謬抹黑，他及雲豹能源必定會採取法律行動，捍衛名譽，曾銘宗說，尊重賴勁麟請辭，但也強調，國民黨是代表人民提出質疑，跟一般慣例完全不同，除了辭職還是得再跟外界交代。