賴勁麟請辭雲豹董事長　他評：完全沒有更清白

▲雲豹能源董事長賴勁麟於21日主動辭任本公司董事長及所有子公司職務。（圖／雲豹能源提供）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委賴品妤反核，但其父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長，期間捐贈政治獻金595萬元，對象多為民進黨公職，引來在野黨批評「大吃綠能」謀取暴利。為此，賴勁麟宣布請辭雲豹公司及旗下子公司董事長職務。國民黨台北市議員詹為元說，這樣的行為完全沒有更清白，只是不想解釋，斷尾求生。

在野黨指出，賴勁麟擔任雲豹能源董事長期間捐贈政治獻金595萬元，對象多為民進黨公職，且以新潮流參選人居多，爭議不斷。除了賴勁麟，國民黨台北市議員徐巧芯也揭露，雲豹能源其中一位獨立董事李退之，曾在賴清德任行政院長時當過農委會副主委，更幫過台南市長黃偉哲攻擊過前國民黨台南市議員謝龍介。對此，李退之21日稍早發出聲明，即日起辭去雲豹能源科技股份有限公司獨立董事一職。

沒多久，賴勁麟也宣布請辭，稱自己為避免政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，因為他們正在扭曲台灣努力多年且已有成效的再生能源政策，並藉機醜化抹黑選舉對手，他已向雲豹能源董事會提出，辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。

詹為元說，如果他靠自己的實力獲得股東與董事會的認可，任命他當19家公司的董事長，那他一定會捍衛自己的清白，繼續做下去證明自己，賴勁麟現在請辭，完全沒有更清白。

詹為元指出，如果過去雲豹覺得賴勁麟這麼重要，需要他當19家公司的董事長，那現在為什麼隨隨便便就輕易離開。「很明顯，一個公司的董事長沒辦法輕易換人，但門神只要其他人能撐起這功能，隨時都能換人做做看。」