賴勁麟辭雲豹董事長　徐巧芯酸「父護女」：若未政黨輪替還會再回來

▲台北市議員徐巧芯。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委賴品妤批評國民黨總統參選人侯友宜重啟核四是「重啟個屁」，遭侯競辦質疑，賴品妤父親賴勁麟擔任雲豹能源及18家綠能公司董事長，賴品妤此舉是擔心擋了自家財路。而針對在野陣營連日狂轟賴家賺綠電財，賴勁麟21日下午請辭雲豹能源董事長及所有子公司職務。國民黨台北市議員徐巧芯批評，此舉就是「爸爸護女兒」，為了幫賴品妤立委選情止血，不惜離開雲豹能源，但若2024未政黨輪替，保證這些人還會再回來。

針對賴勁麟請辭雲豹能源董事長及子公司職務，並且在臉書發表嚴正聲明一事，徐巧芯21日下午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，自己質疑雲豹能源、賴勁麟和賴品妤，總共分成2個部分，一是賴品妤過去反對服貿，但賴勁麟2012年擔任社團法人台灣服務業發展協會董事長期間，大力推動服貿前進中國大陸去賺大陸錢，這種雙重標準，賴勁麟現在還是完全沒回應。

▲徐巧芯質疑立委賴品妤過去反對服貿，但爸爸賴勁麟擔任協會榮譽理事長時，卻致力推廣服貿交流。（圖／徐巧芯提供）

關於賴勁麟批評指控要有證據，徐巧芯提及，「我們怎麼會沒證據呢？大家已經出示非常多證據。」包括雲豹能源裡面的獨立董事李退之，2022年選舉期間擔任台南市長黃偉哲的發言人，專門攻擊時任國民黨的台南市長候選人謝龍介，且賺了這麼多政府標案跟國家錢以後，拿去做民進黨、尤其是新潮流系的政治獻金，「這些都有登記，具體金額1000多萬元，左手轉右手、掏空國家行為都是事實。」

徐巧芯指出，賴勁麟反核不反核的立場，跟賺綠能錢有沒有關係，只有賴勁麟心裡知道，但給一般民眾的觀感是「賴品妤去反核，是幫爸爸的雲豹能源護航，讓公司可用保證收購價格收到更多差價，可以有更多政治獻金捐給新潮流立委、候選人」。

徐巧芯強調，自己樂見看到賴勁麟、李退之離開雲豹能源，但雲豹能源這間公司過往發生的事情，以及政治獻金捐獻，都還是必須受到大家檢視。

被問到是否認為賴勁麟請辭動作，是想幫賴品妤選情止血與護航？徐巧芯直言，「這就是切割並護航賴品妤。」因為自己這幾天丟出的東西對賴非常不利，而賴品妤蒼白無力，只能說一切合法，但不回答「雙重標準」，反對老百姓去大陸賺錢、爸爸卻帶友好商人到大陸賺錢，「這種缺德的事情，他們做得出來，你要拿又要罵！」

最後，徐巧芯也說，賴勁麟等人退出雲豹能源，實際上就是希望幫賴品妤選情止血，畢竟賴品妤每一次出來，就是「雲豹公主跑得快」，而爸爸為了救女兒不惜離開雲豹能源，不過若2024年選舉沒有政黨輪替，「我跟大家保證，這些人一樣會再回來」。