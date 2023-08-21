好市多又爆毒乾酪！　國民黨團轟衛福部「億級」食安預算沒用

▲國民黨團「美式賣場食安頻頻出包 政府把關在哪裡？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美式賣場好市多食安問題頻傳！上個月才剛因「油漬摩佐羅拉乾酪」驗出環氧乙烷遭到高雄市衛生局裁罰72萬元罰鍰，沒想到另一款「Sonoma精選乾酪綜合包」又驗出農藥環氧乙烷殘留。立法院國民黨團今（21）日召開記者會指出，衛福部食藥署今年編列95.33億元食安預算，卻讓國內賣場還發生食安問題。而近5年衛福部編列食品邊境流通稽查編列37.54億元，還是讓不符規定的食品進口流入市面，顯見蔡政府編列上億元食安預算，卻讓食安問題一再發生。

黨團首席副書記長李德維表示，今年美式賣場食安狀況頻傳，從檢出農藥、防腐劑、A型肝炎病毒到一級致癌物環氧乙烷，食安問題一再發生，顯見政府對進口食品邊境查驗措施有所疏漏。

李德維指出，政府112年度編列食品安全預算95.33億元，較108年度編列55.3億元，增加40.22億元，增幅比例高達7成，但政府編列更多預算，食安問題接二連三發生。根據食品安全衛生管理法規定，各大賣場通路，有責任、義務設立實驗室，建立食品把關機制，政府不能只期待業者自主，應該負起實際把關食安責任。

國民黨團呼籲政府相關單位，盡速提升食安標準和管理，賣場業者須拿出社會責任和企業良心，否則對消費者而言，將會是另一個災難。國民黨團也會持續關心相關食安問題，替國人健康把關。

藍委林德福表示，美式賣場連續遭到開罰，卻看不到任何改進，國人只能被動地接受賠償，但傷害身體的結果，再多的賠償也無濟於事，健康無價。呼籲衛福部食藥署和相關單位，必須針對美式賣場進口食品，全部嚴加檢驗，不能讓有毒的食品流入國內，這是民生食安問題，難道政府都不關心，裝作不知道嗎？

國民黨新北市立委參選人蔣欣璋則說，政府必須更積極查驗進口食品，嚴加防範不符合食安商品流入市面，不能被動地等到民眾買回家、吃下肚，看到新聞才知道吃下有問題的食品；此外，國內各大通路賣場業者，必須嚴守《食品安全衛生管理法》，設置實驗室，做好食安自主檢驗。