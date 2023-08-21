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賴勁麟辭雲豹董座替選情止血？　他批：那台灣能源未來誰來止血

▲▼雲豹能源董事長賴勁麟於今（21）日主動辭任本公司董事長及所有子公司職務。（圖／雲豹能源提供）

▲雲豹能源董事長賴勁麟於21日主動請辭公司董事長及所有子公司職務。（圖／雲豹能源提供）

記者江采蓁／綜合報導

在野黨質疑民進黨立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司大賺綠能財，其公司更多次捐贈政治獻金給綠營政治人物，為此，賴勁麟21日宣布請辭雲豹公司及旗下子公司董事長職務，引發熱議。國民黨發言人林家興就在臉書提出質疑，「賴勁麟辭職是心虛還是落跑？為民進黨選情止血，台灣能源未來誰止血？」

林家興指出，這幾天大家都在痛批「綠能發電」成為「綠營發財」是在消耗台灣的未來，因為台灣為了躁進地發展綠電，台電每年虧損約4千多億，要全民買單，總統蔡英文政府的「2025非核家園」願景已經破產，又要全民付出代價？

「推動綠能不是問題，國民黨不反對綠能及再生能源，反對的是急速推動綠能導致缺電，以及可能衍生的弊案問題」，林家興提到，雲豹能源在2016年成立時，賴勁麟就是法人董事，後成為雲豹能源董事長，旗下並有18間綠能子公司，透過捐款政治獻金，協助特定派系的民進黨人士當選，將有力人士推舉為民代以後，再仗勢民進黨成為國會立委多數、執政黨優勢，旗下子公司陸續獲取中央與縣市政府標案，儼然成為綠營小金庫。

此外，林家興舉例，根據雲豹能源自己的說明，旗下子公司煒盛環科在其入主前僅是資本額7千萬的一人公司，而根據公開新聞資料，自2021年雲豹能源投資入主煒盛後，迄今陸續拿下包含「臺北市污水下水道場站設備更新工程」、「桃園機場西側污水處理廠暨管道管線新建工程」、「桃園機場西側自來水儲水加壓站工程」、「迪化污水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新」等合計總金額達新台幣65億元之工程標案。

對此，林家興質疑，雲豹入主後，短短不到兩年，一個初始資本額7千萬的公司就標到總計65億的工程標案，為母公司雲豹能源獲利帶來相當大挹注？賴勁麟是天才操盤手還是經營之神？有這種人才，國安基金怎不請賴勁麟去操盤？

林家興也批評，賴勁麟如今透過看似合法的手段擔任綠電企業門神，為執政黨輸送政治與經濟利益，卻要全民為台電虧損埋單，現在被網友與社會普遍質疑，民進黨負面聲量10天暴衝20萬則，據聞「小公主」賴品妤還被黨高層下封口令，「賴勁麟才說要落跑？請問這是為了救賴清德選情？還是因為他本人自己心虛？」

林家興直言，「如果真的正正當當，一切合法合理經得起檢視，跑什麼呢？」，如今賴勁麟一走了之、吃乾抹淨後拍拍屁股走人，但台灣的能源政策未來依舊充滿風險，更讓台商與外資充滿不確定性。

林家興強調，民進黨強推綠電，已經形成「綠電複合體」，走了一個賴勁麟，背後可能還有千千百百個綠色門神賴勁麟，未來國民黨會繼續強力監督，徹底清查相關可能弊案及糾正錯誤能源政策，還給台灣一個乾淨的政治環境、乾淨的能源未來。

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